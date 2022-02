Prada ottiene la certificazione LEED per 80 dei suoi negozi

Il gruppo Prada, ha ottenuto la certificazione LEED per 80 dei suoi negozi monomarca nel mondo e punta a raggiungere le 300 unità certificate entro il 2024.

La certificazione LEED, lanciata negli Stati Uniti dallo US Green Building Council (USGBC) nel 2000, è il sistema di classificazione degli edifici ecologici più utilizzati al mondo.

Si ottiene attraverso un sistema di punteggio che assegna crediti in base a vari aspetti di sostenibilità che interessano l’edificio.

L’azienda ha dotato i propri punti vendita di un sistema sviluppato dalla società di consulenza FGB (Future Green Building), collegata alla piattaforma Arc, per misurare la qualità dell’aria e raccogliere tutti i dati necessari per valutare l’impatto del punto vendita. Contestualmente è stato presentato ai dipendenti un questionario per fare il punto su tutti i punti vendita.

Nel dettaglio, 81 negozi del gruppo hanno la certificazione LEED v4.1 per Operations and Maintenance (O+M). Il primo negozio ha ricevuto l’etichetta nel 2019 e 57 boutique hanno ottenuto la certificazione LEED v4 con il rating “Interior Design and Construction”. Inoltre, tre dei centri dell’azienda sono certificati LEED con il rating “Building Design and Construction”: lo stabilimento di Scandicci, vicino a Firenze, il centro logistico Levanella, vicino ad Arezzo, e il laboratorio della sua pasticceria Marchesi. .

I negozi certificati LEED includono i flagship di Londra e Milano in Galleria Vittorio Emanuele e Via Montenapoleone, così come gli indirizzi parigini di Prada, rue de Grenelle, e Miu Miu’s, rue du Faubourg Saint I onorerò.

“Prada è il marchio con il maggior numero di certificazioni LEED nel settore del lusso”, il negozio Miu Miu nel centro commerciale di lusso APM International di Shanghai è il primo a ottenere il massimo riconoscimento , Platinum, nel settore del lusso.