Scheletri elettrici e disastri annunciati

A prima vista dalle foto, sembra una sorta di robot alieno dalle costole meccaniche, pronto a distruggere la Terra con le sue armi laser.

In realtà è un quadro elettrico, non si sa bene di quale palazzo o abitato, che da giorni si presenta così in via Galileo Ferraris, aperto forse per un urto di una macchina o altro.

Dire che è pericoloso è un eufemismo; basta un vandalo, un infiltrazione di acqua, o qualsiasi evento fortuito, e può succedere di tutto.

Possibile che nessuno sia intervenuto ?

O che abbia segnalato la cosa ?

Se non è ancora saltato tutto è solo fortuna, ma non bisogna affidarcisi troppo.