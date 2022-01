Incidente in A1 tra Valdarno e Arezzo: cinque feriti, due gravi

Incidente in autostrada Alle ore 15.50, lungo la A1 tra Valdarno ed Arezzo in direzione sud si è verificato un incidente che ha coinvolto 5 mezzi, quattro auto ed un pulmino

Le persone ferite sono 5: 4 uomini ed una donna, un uomo di 83 ed uno di 74 anni sono stati portati in elicottero e ambulanza all’ospedale Le Scotte di Siena in codice rosso.

La donna di 58 anni e due uomini, rispettivamente 58 e 54 anni sono stati portati all’ospedale di Arezzo in codice giallo.

Il traffico è stato riaperto l’A1 è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi .

Sul posto ambulanze e automediche dall’Ospedale del Valdarno, i vigili del fuoco del comando di Arezzo distaccamento di Montevarchi.

Sul posto anche la Polizia Stradale, Pegaso e personale di Autostrade