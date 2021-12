I multipiani di Ghinelli tra sogni e realtà

Abbiamo scritto della soluzione, che il Sindaco Ghinelli, due giorni fa, ha promesso di cominciare a studiare per la realizzazione di un parcheggio multipiano a Campo di Marte ed abbiamo ricordato che tale ipotesi era stata prospettata sei anni prima dall’allora Assessore e Vicesindaco Gamurrini, senza che avesse avuto il il benché minimo seguito.

E nulla ad Arezzo come il tema del traffico, dei parcheggi e dei servizi nel centro storico, specialmente in questo periodo, alimenta la polemica tra i cittadini, inducendo l’Amministrazione Comunale a proclamare soluzioni difficili da realizzare, soprattutto in tempi rapidi, a cui raramente seguono fatti concreti.

Abbiamo molti esempi della politica degli annunzi, nella quale si sta distinguendo il Comune di Arezzo.

Uno di questi annunzi, forse il più interessante ed importante per alleggerire gli annosi problemi dell’accesso e della sosta nel centro storico, risale proprio a sei anni fa e non si riesce a comprendere perché sia passato nel dimenticatoio:

“” Arezzo, 18 ottobre 2015 La giunta vara il piano triennale delle opere pubbliche da qui al 2018.

Non mancano le sorprese.

Numerosi gli interventi in cantiere.

Torna con la giunta di centrodestra anche il progetto, targato Ghinelli pure all’epoca, di un parcheggio interrato a due piani al Gioco del Pallone e, da lì, salire con una rampa di scale mobili fino a Borgo Santa Croce: costo dell’opera, nel primo dei tre anni del piano, 6 milioni.

«Saranno 200-250 i posti auto, il project viene riproposto alla stessa società con la quale, a suo tempo, era già pronto il progetto esecutivo.

Per ora le scale mobili si fermeranno a Borgo Santa Croce, in seguito potremmo riprendere l’idea di arrivare in viale Buozzi, al Prato, attraverso un percorso meccanizzato».””

Si tratta di un progetto brillante, che molte città italiane con il centro storico in alto (vedi Siena, Perugia, Urbino ecc.) hanno adottato e che nel caso di Arezzo, costituirebbe un ulteriore accesso e punto di sosta da est, affiancando quello da nord con le scale mobili di Via Pietri e sarebbe anche l’occasione per dare una sistemazione ad un’area di terreno, ora come sei anni fa, poco e male utilizzata.

Solo un sogno il nostro o, come direbbe un ex parlamentare amico dell’Ortica, un progetto “a mai”, perché Arezzo è la Città delle occasioni perdute ?

Può essere, ma niente e nessuno può impedirci di sognare.