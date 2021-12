I multiprogetti dei multipiani dei multiGhinelli

In una intervista pubblicata nella cronaca locale di oggi 9 Dicembre 2021 il Sindaco Ghinelli, a proposito del caos traffico e sosta causato nel centro storico dall’enorme affluenza di folla per Arezzo Città del Natale, ha dichiarato di avere pronta la soluzione per rafforzare la disponibilità di nuovi posti auto: la creazione di un parcheggio multipiano ai, “…giardini di Campo Marte: fuori delle mura, in un’area che non dovrebbe riservare sorprese negli scavi. Fai il sottopasso della Stazione e sei in centro”

Ed alla domanda sulla fattibilità di tale soluzione, ha risposto che…” Secondo me sì è favorita dalla futura circolazione della doppia canna del sottopasso di Via Baldaccio d’Anghiari. Cominceremo a lavorarci.”

In un’altra intervista rilasciata allo stesso giornale il 18 Ottobre 2015 dall’allora Assessore e Vice Sindaco Gianfrancesco Gamurrini, al momento del varo del piano triennale delle opere pubbliche (ndr.: 2015-2018) da parte della Giunta Comunale, si legge testualmente: “Ci serve un partner per un parcheggio in project sotto Campo Marte in modo da aver l’accesso alla stazione anche da sud.

Allo stesso tempo l’idea è di riqualificare l’intera zona fino al sottopassaggio di via Baldaccio di Anghiari con la realizzazione della seconda canna.

Nel 2016 sarà possibile solo dare l’avvio al procedimento”.

Gamurrini, che nel 2016 doveva dare l’avvio al procedimento, non c’è più ; Ghinelli c’è ancora (quando c’è!!) e promette che, insieme al nuovo Assessore, comincerà a lavorare al progetto del multipiano di Campo Marte ; c’è anche la Giunta dello stesso colore politico ed ha varato il piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023 ; i lavori della seconda canna del sottopasso di via Baldaccio d’Anghiari sono iniziati da pochi giorni con lo sbancamento e la pulizia del terreno.

E gli aretini ?

Ci sono, ma sono sempre più stanchi della politica degli annunzi.