Grasso corporeo, driver salute e longevità

Succede in silenzio, ma succede: ogni giorno il nostro corpo cambia la sua composizione.

Ogni giorno siamo diversi.

Noi siamo il risultato del nostro passato, di ciò che abbiamo o non abbiamo mangiato, del nostro stile di vivere…, della nostra cultura di vita.

Ogni giorno lascia il suo segno in noi.

Non si mangia solo per dimagrire, ma per vivere in salute.

Più scienza e meno specchio.

Più conoscenza e consapevolezza nel guidare la nostra mano dal piatto alla bocca.

Ogni giorno possiamo costruire la nostra salute consapevole oppure compromettere il nostro stato nutrizionale.

GRASSO CORPOREO VISIBILE ed INVISIBILE

Il grasso corporeo è il driver della salute e della longevità. Il grasso corporeo si distribuisce nel nostro organismo in tre sedi anatomiche, in fasi sequenziali nel tempo:

1 – GRASSO SOTTOCUTANEO costruisce la nostra immagine estetica, la nostra fat line. La sua distribuzione anatomica varia negli anni ed è sotto l’influenza degli ormoni sessuali. Pertanto il grasso sottocutaneo nella donna in età fertile (presenza di estrogeni) si distribuisce a livello dei fianchi, glutei, cosce: grasso gluteo-femorale.

In menopausa (assenza di estrogeni ovarici) il grasso passa nell’addome, nella parte superiore del corpo : addome, tronco, seno, braccia… L’uomo accumula in ogni età il grasso sottocutaneo nell’addome.

2 – GRASSO VISCERALE con il passare degli anni il tessuto adiposo sottocutaneo tende ad perdere la sua capacità di gestire i grassi alimentari che ogni giorno mangiamo.

Possiamo iniziare a “svuotarsi” , a cambiare linea, a perdere grasso nella faccia…. Quando inizia questa fase, il grasso alimentare viene depositato negli adipociti viscerali, cioè nel grasso presente all’interno della cavità viscerale, a contatto diretto con le anse intestinali. Aumenta la circonferenza addominale.

E’ un passaggio da gestire con attenzione perché è passaggio, che se non gestito può portare al diabete mellito tipo 2, alla steatosi, ad un sistema immunitario non efficiente, alla sindrome metabolica…Inizia l’invasione del grasso su tutti gli organi corporei.

3- GRASSO ECTOPICO Inizia la distribuzione del grasso su tutto l’intero organismo. Il grasso è invisibile, ma invade cuore, fegato (steatosi epatica),sangue, pancreas, midollo osseo, muscoli…

Scrivo solo un esempio di questo viaggio silenzioso che il grasso in eccesso realizza dentro di noi, condizionando salute e longevità.

La STEATOSI MUSCOLARE è la presenza del grasso nei muscoli corporei.

E’ grasso ectopico intramuscolare.

In questa condizione patologica, se non conosciuta e subito corretta, i muscoli tendono ad una atrofia progressiva, visibile per la riduzione del volume delle gambe, braccia… per la postura e nella deambulazione per perdita dei muscoli glutei . La persona per alzarsi da seduta si deve aiutare con le braccia perché solo con la spinta delle gambe non riuscirebbe ad alzarsi. Non si riesce ad aprire una bottiglia di acqua minerale con le mani. Non si riesce a portare la spesa con le braccia…

AZIONI

Possiamo migliorare questo scenario con determinazione iniziando realizzare attività aerobica, introdurre maggiori volumi di ossigeno , a realizzare esercizi di resistenza con elastici, pesi e resistenze meccaniche per incrementare muscolare.

Il grasso depositato nei muscoli può essere rimosso con attività motoria e con una alimentazione che limita il carico lipidico in ogni pasto.

Alzare la nostra conoscenza per vivere in salute.

Un abbraccio di vita.