Valdichiana 5.0: tecnologia, logistica ed industria come orientare il cambiamento

By Ufficio Stampa

Il Lions Club Cortona Valdichiana Host e la Fondazione Valdichiana Promozione hanno aderito all’iniziativa promossa da alcuni Docenti del Territorio, con il Patrocinio del Comune di Cortona e di altri Comuni della Valdichiana, di realizzare un evento per far conoscere alla comunità della Valdichiana ed in particolare ai giovani le opportunità connesse alle nuove tecnologie.

L’evento si terrà in Cortona presso il Centro Convegni Sant’Agostino dal 21 al 23 ottobre; sono programmate una Mostra multimediale ed immersiva ed un Forum, come meglio illustrato nell’allegata locandina.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare i ragazzi prossimi alla scelta delle scuole di secondo grado alle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), avendo a riferimento l’attuale momento storico caratterizzato da una elevata disoccupazione, la carenza di operai specializzati in settori innovativi, l’opportunità di trovare occupazioni lavorative in imprese che operano nella Robotica e Automazione.

E’ prevista la partecipazione di circa 250 studenti, provenienti dai diversi plessi della Valdichiana aretina che avranno l’opportunità di incontrare talune Aziende, non solo aretine, che hanno raggiunto un’eccellente know -how aziendale.

Il Forum è strutturato in tre sessioni ove verranno trattati i temi “Industria 5.0 e logistica in Valdichiana: realtà e prospettive di politica industriale”, “Scuola, Università ed innovazione: orientamento e formazioni industriale sul territorio e per il territorio” ed infine “Strumenti finanziari e di progettazione per nuovi modelli di sviluppo territoriale: un quadro operativo a servizio delle aziende”.

A seguire Tavola rotonda con gli Imprenditori del territorio che operano nell’ambito della Robotica e dell’Automazione, Rappresentanti dell’Associazione Industriali Toscana Sud, dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, Docenti Universitari degli atenei Toscani, un’occasione di confronto sulle proprie esperienze; moderatore il giornalista Massimiliano Mantiloni.

L’evento è stato realizzato con il contributo di ABB DIVISIONE ROBOTICA, Milano -ADECCO, Arezzo -ART GROUP SPA, Passignano sul Trasimeno – CASSIOLI SRL, Torrita di Siena- C.E.L.D.I., Cesa di Marciano –

ETRURIA TRUCK SRL, Civitella in Val di Chiana -MB ELETTRONICA SRL, Cortona – MENCI & C SPA, Castiglion Fiorentino -SCM GROUP, Sinalunga – SVI SPA, Lucignano.