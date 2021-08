Il sapore della pesca e il segreto della natura

La pesca e’ una grande goccia di acqua biologica, per il 99% e’ acqua, utile per intestino e nella sua polpa come giallo-arancione, contiene B carotene in discreta quantità.

ll B carotene nell’organismo si trasforma in retinolo o vitamina A, una sostanza naturale attiva sul DNA cellulare, necessaria al buon funzionamento dei tessuti, importante per mantenere in stato ottimale la visione.

L’acido retinoico, i carotenoidi, in pratica, sono vitamine importanti, insieme alla vitamina C per mantenere fresca e giovane l’epidermide “pelle di pesca”.

Le pesche possono scatenare in alcune persone una reazione allergica.

L’allegria alla pesca e’ un romanzo di biochimica vegetale.

La pesca ha selezionato nel corso della sua evoluzione come pianta e frutto vegetale alcune proteine, ubicate sulla sua superficie, nella sua buccia.

Si chiamano Lipid transfer protein (proteina di trasferimento dei lipidi), in sigla LTPs. Hanno la funzione di difendere la pesca dai parassiti e dall’ambiente.

La pesca esiste non per essere mangiata dalla bocca umana, esiste sopratutto per garantire la sua specie.

Ha un nocciolo duro con dentro il seme.

Il nocciolo e’ unico e resistente per proteggere il seme dai forti raggi solari.

Tutto e’ stato finalizzato dalla Natura.

La buccia della pesca esposta all’atmosfera e’ ricoperta da strati di materiale lipidico che riduce la perdita dell’acqua e si oppone all’ingresso di funghi e batteri patogeni.

Le LTPs, queste sono proteine contribuiscono alla formazione di questo rivestimento lipidico di difesa e hanno il compito di trasportare verso lo strato esterno due molecole che si chiamano: cutina e suberina, principali costituenti della barriera di difesa biologica e di mantenimento dell’acqua nella polpa della pesca.