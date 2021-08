By Il Burattino

Arezzo, stazione di Arezzo, tutti in pista !

Già il piazzalone davanti alla stazione è davvero squallido, una colata di cemento e pietre brutto a vedersi, inutile e scomodo, un “non luogo”, come già scritto in questo articolo, tanto che, essendo inutile, qualcuno lo usa in un altro modo.

Ore 22, 30 di ieri, e un ragazzo, come si vede nel video, usa le panchine come pista da skateboard, con trick ed evoluzioni sulla tavola.



Bravino è bravino, ma per certe esibizioni c’è l’apposito skate park.

Peccato che tutti questi saliscendi sulla pietra serena abbiano già danneggiato i bordi delle panchine, sbeccolandoli.

Un danno che paga il cittadino, come sempre, mentre lo spiazzo resta davvero triste e squallido.

Controlli ?

Non con questo caldo forse, fatto sta che ormai le panchine sono danneggiate.