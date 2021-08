Ruba smartphone a proprietaria distratta, identificato e denunciato

48 ore di lavoro ininterrotto dei Carabinieri della Stazione di Montevarchi hanno consentito di identificare e deferire in stato di libertà all’Autorità Giudiziarial’uomo che nella tarda mattinata di qualche giorno fa aveva trafugato uno smartphone di ultima generazione, lasciato temporaneamente incustodito dalla legittima proprietaria sul tavolino di un bar.

Le indagini iniziano non appena raccolta la denuncia sporta da una signora valdarnese, residente a Montevarchi.

La donna dice ai Carabinieri di essersi recata, come sua abitudine, presso un noto bar-pasticceria di quel centro, per fare colazione.

Terminata la colazione, la donna si è alzata ed è andata alla cassa per pagare, per poi avviarsi a piedi verso casa.

Fatte poche centinaia di metri, rende conto di non avere con sé il proprio telefono cellulare, e torna sui suoi passi, fino al bar dove si era trattenuta fino a poco prima.

Ma anche la ricerca fatta nel locale, frequentatissimo all’ora della colazione, non è risolutiva, dello smartphone, nessuna traccia.

A quel punto, la donna realizza che, con ogni probabilità, il telefonino doveva esserle stato sottratto direttamente dal tavolino dove sera seduta, dove lo aveva lasciato incustodito.

La donnadecide di recarsi a sporgere denuncia presso la Stazione Carabinieri di Montevarchi.

Grazie alle dichiarazioni dei testimoni, e alle immagini riprese dal circuito di videosorveglianza, sin da subito il quadro è estremamente chiaro: un uomo, giunto a piedi in prossimità del bar, dopo un brevissimo sopralluogo notato lo smartphone lasciato incustodito sul tavolino, lo agguanta e si dilegua a piedi.

Le ricerche dei militari procedono sui pregiudicati del luogo e in poche ore, grazie alla certosina analisi delle telecamere private e comunali disseminate lungo l’itinerario di arrivo e di fuga del malfattore, i Carabinieri di Montevarchi sono riusciti ad identificare il ladro.

Si tratta di un uomo originario della Provincia di Palermo, già coinvolto in svariate altre vicende giudiziarie nel territorio.

I carabinieri lo hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Arezzo.

Lo smartphone è stato rinvenuto e sottoposto a sequestro, per essere prontamente restituito alla legittima proprietaria.