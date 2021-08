Amichevole Viterbese-Arezzo: il tabellino, le azioni salienti

VITERBESE (4-3-3): 1 Daga (1′ st Borsellini); 2 Fracassini, 27 Marenco (1′ st 3 Mbendè), 24 Van Der Velden (5 Camilleri), 20 Ricchi (15′ st 6 Ricci); 19 Calcagni (15′ st 15 D’Uffizi), 8 Megelaitis (1′ st 18 Salandria), 17 Errico (1′ st 30 Fedel); 28 Simonelli (1′ st 23 Tassi), 9 Capanni (15′ st 4 Volpe), 11 Murilo (1′ st 29 Zanon).

A disposizione: 31 Bisogno, 13 Aromatario, 21 Natale.

Allenatore: Alessandro Dal Canto.

AREZZO (4-3-1-2): 1 Colombo; 14 Mastino (1′ st 16 Nobile), 2 Lomasto (1′ st 11 Marchetti), 4 Biondi (20′ st Memushi), 19 Pinna (32′ st 20 Schiena); 8 Aliperta (1′ st 5 Evangelista), 6 Panatti (20′ st Racine), 13 Marras D. (1′ st 3 Apolloni); 7 Strambelli (15′ st 17 Mancino); 10 Cutolo (1′ st 21 Sparacello), 9 Foggia (32′ st 23 Guadagno).

A disposizione: 12 Paci.

Allenatore: Marco Mariotti.

ARBITRO: Simone Caruso di Viterbo (Francesco Raccanello di Viterbo – Luca Granata di Viterbo).

RETI: pt 6′ Capanni, 22′ Cutolo rig.; st 14′ Capanni.

90′ – Finisce qui Viterbese-Arezzo. Buon test per gli amaranto sconfitti di misura.

89′ – Memushi ci prova in acrobazia ma non trova la porta da dentro l’area di rigore.

87′ – Tassi va via in area di rigore, Colombo con i piedi gli nega il gol.

80′ – Diagonale di Sparacello, Borsellini manda in angolo.

75′ – Punizione di Tassi, blocca Colombo.

59′ GOL VITERBESE: Capanni da due passi batte Colombo per il raddoppio.

56′ – Ricchi con un diagonale sfiora il gol.

55′ – Strambelli su punizione impegna Borsellini che di istinto manda in angolo.

46′ – Inizia la ripresa. girandola di cambi tra le fila di Arezzo e Viterbese.

45′ – Punteggio di 1-1 alla fine del primo tempo.

36′ – Simonelli da fuori trova la parata di Colombo.

32′ – Cutolo appoggia per Aliperta che dal limite non trova la porta.

29′ – Errico entra in area, Colombo in due tempi sventa.

22′ GOL AREZZO: Cutolo pareggia.

21′ RIGORE: Marras steso in area.

8′ – Strambelli ci prova dal limite, Daga blocca.

6′ GOL VITERBESE: Calcagni recupera palla su Strambelli, Capanni si presenta da fuori area e batte Colombo.

3′ – Un’occasione per parte: apre Cutolo (fuori), replica Murilo (palla sopra la traversa).

1′ – Inizia adesso la partita.