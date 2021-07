Ad Arezzo l’economia è solo alcolica

Mentre in città intere strade centralissime, come via Madonna del Prato, vedono chiudere quasi tutte le attività commerciali, i palazzi storici si sgretolano, le erbacce invadono strade e tombini, l’Amministrazione concentra le attenzioni quasi esclusivamente per tutelare i “localari”, ovvero i proprietari di bar e locali della movida, ove la vendita e la somministrazione di alcolici è l’attività più rilevante (o quasi).

Un passo avanti (!!!) rispetto al monopolio simbiotico assoluto tra Governo – Associazioni dei Commercianti, che di fatto penalizza la quasi totalità delle altre tipologie di cittadini.

Arezzo è fatta sopratutto di studenti, impiegati, operai, pensionati, liberi professionisti, casalinghe, disoccupati, residenti del Centro Storico, ma di loro il Comune se ne interessa davvero poco, a quanto sembra.

L’importante è fare lavorare i locali, fare vendere alcool, fare divertire liberamente con la movida, che crea più danni che vantaggi, con risse, vandalismo, rifiuti, urina sui muri, bidoni rovesciati, sporcizia ovunque, coma etilici, schiamazzi e ogni sorta di comportamento negativo.

Come se l’unico obbiettivo per Arezzo è fare divertire orde di ubriachi a piede libero, ignorando i diritti di chi, abitante sopra quei locali, vorrebbe la sera riposare in santa pace.

Economia basata sulla vendita di alcool, bella fine che ha fatto Arezzo !!!

La vita culturale è ai minimi storici, la gente perde il lavoro, ma chissenefrega, dammi un altro Negroni !!!

Nel degrado assoluto, stancamente, il declino della nostra città è sempre più profondo, se per divertirsi bisogna ubriacarsi (e drogarsi talvolta), siamo finiti !!!

Non sembra esserci alcun progetto serio ed efficace per riprendersi, ma nel frattempo fiumi di bevande alcoliche sorreggono la traballante economia, in caduta libera.

Soluzioni ?

All’orizzonte nessuna, se non liberarci con le elezioni alla svelta di questa parte politica che sta governando, forse sperando che chi verrà dopo ribalti l’agenda delle priorità, ad oggi allucinanti.