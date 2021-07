Quando la città si sgretola (foto)

By Il Burattino

Il Centro Storico sta cadendo a pezzi ?

Dalle foto diremmo con sicurezza di si.



Via Cesalpino, via Madonna del Prato, è tutto uno sgretolarsi dei muri dei palazzi, e nessuno fa niente.



In via Albergotti sede della Fondazione Arezzo Intour, dove c’è pure Palazzo Carbonati che l’amministrazione non riesce a vendere, le pietre si staccano che è un piacere.



Anche in via Madonna del Prato, pieno centro, il guano dei piccioni domina e si spande sulle saracinesche dei negozi sempre più sfitti; saracinesche sfondate tipo Guerra del Golfo, scritte e rifiuti ovunque.

Tutto nell’indifferenza più totale.

In più, come se non fosse già abbastanza, al Palazzetto di San Lorentino, appena ristrutturato, appare una scritta dei soliti vandali, che sembra fare da motto alle vie del Centro, ovvero “anarchia unica via”.

Chi l’ha scritta ha danneggiato un edificio, ma ci ha visto lungo…