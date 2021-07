In giro con la bici rubata, due denunciati

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del NORM della Compagnia di Arezzo, nella notte hanno fermato in centro città e controllato due coniugi extracomunitari, l’uomo già noto con precedenti in Italia, conuna bicicletta del valore di alcune centinaia di euro, risultata rubata qualche ora prima.

Infatti, nel pomeriggio di ieri una donna residente in Arezzo, aveva segnalato tramite comunicazione telefonica alla Centrale Operativa dei Carabinieri, che era stata vittima, poco prima, del furto della propria bicicletta fornendo la descrizione sia del mezzo e degli autori, visti allontanarsi, senza che la vittima del furto riuscisse a fermarli.

Gli agenti raccolti i dati s diramano dettagliate ricerche alle pattuglie in servizio esterno, che monitorano le zone limitrofe al furto e dopo qualche ora i militari della Sezione Radiomobile rintracciavano in zona Saione i due rei, un uomo ed una donna, poco più che trentenni, ancora in possesso della bicicletta rubata.

La refurtiva recuperata è subito restituita alla legittima proprietaria, che ringrazia i Carabinieri per quanto fatto, aggiungendo che la bicicletta era fondamentale per adempiere alle sue faccende quotidiane.

Gli autori del furto, accompagnati in caserma dopo completa identificazione, erano denunciati entrambi in stato di libertà per concorso in ricettazione e l’uomo irregolare sul territorio nazionale, anche per reati inerenti la normativa in materia di immigrazione.