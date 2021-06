Il libro: l’Atlante leggendario delle Foreste Casentinesi

By Francesco Maria Rossi

Il favoloso viaggio di Grunno fa sosta ad Arezzo il 1° luglio

Con gli autori Marco Roselli e Giovanni Brami stiamo sfogliando l’Atlante leggendario delle foreste casentinesi – Il favoloso viaggio di Grunno.

Chiediamo loro come è nata questa idea e il perché di questo titolo.

“Siamo entrambi appassionati di escursioni nelle montagne del nostro straordinario ambiente appenninico e l’idea del libro è venuta dall’ascolto degli alberi.

Il titolo ci pareva giusto, in quanto lega le foreste, vero carattere distintivo del Casentino, al mondo delle fiabe raccontate nel libro.

La natura ci affascina da sempre, perciò, quando camminiamo nelle foreste, il rumore del vento, lo stormire delle fronde, i rumori delle selve, per noi rappresentano un linguaggio che parla al cuore. Abbiamo quindi pensato di dar vita a delle storie per una nuova letteratura del territorio”.

La presentazione dell’Atlante leggendario avrà luogo, per la prima volta nell’aretino, giovedì 1 luglio alle ore 19.00 presso il relais “La Torre” di Tulio Marcelli alla Chiassa superiore (AR). Modererà l’incontro Francesco Maria Rossi.

Grazie anche alle bellissime illustrazioni di Giovanni Caselli, il lettore potrà intraprendere un insolito viaggio nelle meravigliose foreste del Casentino. Un bizzarro personaggio di nome Grunno lo accompagnerà, ma nessuno sa bene chi sia e da dove venga.

Gli alberi secolari, attraverso la loro infinita sapienza, racconteranno delle fiabe al fine di renderlo più saggio. Grunno in realtà proviene da ogni luogo e da nessuna parte, dalla terra e dal cielo, dalle selve reali o immaginarie, dal mondo degli uomini.

Appartiene alla tradizione popolare degli esseri dotati di poteri particolari i quali, tuttavia, obbediscono alle supreme leggi della natura.

Questo libro nasce dall’ascolto della natura messo in atto dagli autori durante le infinite camminate sulle montagne, dalla Verna fino alla Falterona e anche oltre. In effetti è andata proprio così: Marco Roselli e Giovanni Brami non hanno fatto altro che ascoltare le parole degli alberi; le storie erano già scritte.

Ed è possibile che, camminando con occhi attenti e il cuore di bambino, si possa scorgere Grunno, o qualche suo amico folletto, che cercano di nascondersi tra le luci e le ombre di selve incantate.

L’evento di presentazione si terrà nel bellissimo bosco dell’agriturismo “La Torre”, col rispetto delle norme vigenti anti Covid 19.

Alle ore 20.30 (sempre di giovedì 1 luglio) seguirà cena con menù fisso dedicato ai prodotti aziendali (obbligatoria la prenotazione allo 0575/361005.

Mail: info@relaislatorre.it).