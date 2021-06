Massimo Mei e Virginia Leonardi vincono  “Corri in Terra Etrusca”. La classifica

RISULTATI PIEVE A SOCANA

Si è disputata a Pieve a Socana (Rassina) la prima edizione della “Corri in terra Etrusca “ con circa 180 atleti al via fra adulti e settore giovanile.

Partenza alle ore 9,30 in una giornata caratterizzata dal grande caldo con i maggiori accreditati alla vittoria porsi subito in evidenza come Massimo Mei dell’Atletica Castello di Firenze che èpone alla gara subito un ritmo molto sostenuto che solo Emanuele Graziani della U.P.Policiano riesce a tenere testa, mentre dietro il gruppo si allunga e si fraziona con Bandini Cappellacci, Annetti, Taras, Del Buono,Banelli, Mugnaioli e Donati che cercano di non perdere troppo contatto dalla testa della gara.

Nel settore femminile, la determinazione di Virginia Leonardi della Filirun che impone un ritmo in cui soltanto Beatrice Macellone dell’Orecchiella Garfagnana di Lucca tiene mentre Irene Enriquez dell’Avis Perugia e Valentina Mattesini al suo rientro dopo 3 anni di assenza dalle gare sono un po’ più distanziate.

Dopo il primo dei 3 giri previsti Mei transita solitario una decina di metri di vantaggio su Graziani che cerca di non mollare e quasi 150 sulla coppia Bandini e Cappellacci, più staccati Annetti, Taras, Banelli e Mugnaioli .

Il passaggio per le donne vede la Leonardi saldamente al comando con una cinquantina di metri di vantaggio sulla giovane Macellone a circa 250-200 metri la Enriquez e poco dietro Mattesini, intanto dsi verificano alcuni ritiri eccellenti Daniele neri e poco dopo Stefano Sinatti.

Nel 2° giro la situazione si stabilizza anche se movimenti importanti si verificano per quanto riguarda le posizioni per il podio maschile e femminile.

All’ultimo giro Mei sembra imprendibile mentre Graziani si fa riprendere dalla coppia Cappellacci-Bandini , Annetti e Taras cercano di recuperare posizioni, ma nel finale Mei vince a braccia alzate e per il 2° posto volata tra Bandini e Cappellaci a favore del primo ,mentre Graziani 4° paga il ritmo sostenuto nei primi giri al 5° posto Annetti che si era notevolmente avvicinato e 6° Taras.

Anche nel settore femminile Leonardi mantiene saldamente il comando fino al traguardo su Macellone staccata di 100 metri , mentre Mattesini nel finale supera Enriquez e conquista il podio.

Nei Veterani vittoria di Salvatore Basile della U.P.Policiano mentre nella categoria Argento vince il romagnolo Italo Sanpaolo ed infine nella categoria oro , vittoria di Miro Pucci della U.P.Policiano.

Nei veterani del settore femminile vittoria di valentina Rossi della U.P.Policiano.

Terminate le gare degli adulti è stata la volta del settore giovanile con gare molto vivaci ed incerte fino al traguardo.

I vincitori :

Luzzi Elia Atl. Casentino Poppi

Francalanci Chiara Atl. Casentino Poppi

Baid Aissa Al Mostafa Podistica il Canpino

Fakar Mriem Podistica il Campino

Baracchi Luca Atl. Casentino Poppi

Ristori Anna Atl. Casentino Poppi

Pari Filippo Pod. Il Campino

Bosi Aurora U.P.Policiano

Fani Enea Pod. Il Campino

Fracassi Giulia Pod. Il Campino

Sassoli Niccolò Atl. Casentino Poppi

Lensi Teresa Atl. Casentino Poppi

Prossimo appuntamento per il podismo la 48^ edizione della Scalata al Castello Giovedi 19 Agosto.

Fabio Sinatti