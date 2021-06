La stagione della B1 del Tennis Giotto termina ai Play Off

Termina al primo turno dei Play Off di B1 la stagione della prima squadra maschile del Tennis Giotto.

Il circolo aretino ha giocato gli spareggi per la promozione in A2 e ha vissuto un equilibrato scontro contro il Play Pisana di Roma che è terminato con un 4-3 a favore dei capitolini.

I tre punti del Tennis Giotto sono arrivati nei singoli con Pietro Fanucci e Guelfo Baldovinetti e nel doppio con Fanucci insieme a Federico Raffaelli, ma gli ospiti sono riusciti a pareggiare il conto vincendo i singoli sugli aretini Riccardo Cecchi e Andrea Pecorella e il doppio su Pecorella e Alessio Bulletti, rendendo così necessario un ulteriore doppio di spareggio.

L’incontro decisivo ha visto la coppia Cecchi-Fanucci imporsi per 7-6 nel primo set, lasciare il secondo set agli avversari per 5-7 e arrendersi al tie-break del terzo set per 10-5, vedendo così tramontare il sogno della promozione al termine di una stagione comunque positiva in virtù del secondo posto in campionato e dell’accesso ai Play Off per il sesto anno consecutivo.

I riflettori del Tennis Giotto si sposteranno ora sulla prima squadra femminile di serie C che proverà a centrare il salto di categoria.

Questa formazione ha chiuso il campionato al primo posto e ha poi superato i Play Off regionali, meritando l’accesso alla fase nazionale che definirà le promozioni in B2 e che vedrà le aretine impegnate contro il Tennis Villa Carpena di Forlì: la gara d’andata è in programma domenica 4 luglio in trasferta, mentre l’incontro decisivo verrà poi giocato l’11 luglio tra le mura amiche di via Divisione Garibaldi.

Il Tennis Giotto farà affidamento su una squadra competitiva con Rachele Bacciarini, Camilla Bramanti, Alessia Duchi, Sofia Macis, Matilde Mariani, Nora Niedmers, Sofia Scatola e Gaia Squarcialupi che, forti di cinque vittorie in tutte le cinque gare giocate nell’attuale serie C, scenderanno in campo con l’obiettivo di dar seguito a questa scia di successi e di regalare un’ulteriore gioia al circolo aretino.