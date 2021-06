Giovane trovato alla guida di auto rubata arrestato dai carabinieri

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Giovanni Valdarno, nel corso della nottata hanno arrestato per resistenza e denunciato per ricettazione un giovane di 25 anni sorpreso, a Montevarchi, alla guida di un’auto rubata.

Nel corso del servizio,di posto di controllo, a notte ormai inoltrata, lungo una delle arterie principali del paese, i Carabinieri, vedono un’auto di colore scuro, procedere a bassa velocità e a fari spenti.

Transitando nei pressi della gazzella dell’Arma, nonostante l’ ordine di accostare, invece di rallentare, il conducente scala la marcia della vettura ed accelera, dandosi alla fuga.

I Carabinieri, risalgono in auto e si mettono all’inseguimento, che termina dopo poche centinaia di metri, con l’autovettura del fuggitivo finita fuori strada.

L’uomo, a quel punto, tenta di svignarsela a piedi, ma viene immediatamente raggiunto e bloccato dai Carabinieri, a loro volta appiedati.

Dopo gli accertamenti del caso, i Carabinieri ricostruiscono come l’autovettura in uso al 25enne fosse in realtà di proprietà di un imprenditore di Montevarchi.

l’auto, infatti, era stata rubata poco prima dall’interno dell’azienda vivaistica, in una delle vie principali del centro di Montevarchi.

Il 25enne condotto in caserma per gli accertamenti di rito, risulta già noto alle Forze dell’Ordine per analoghi trascorsi penali, viene arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e deferito alla Procura della Repubblica di Arezzo per ricettazione dell’auto rubata.

Al termine degli accertamenti, è stato tradotto in carcere.