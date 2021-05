In 124 vaccinati nella notte

La notte li ha trovati in fila.

Pronti per la prima dose di vaccino.

Apertura ufficiale del Centro Affari per la dose senza appuntamento per gli over 60 alle 20. Chi aveva deciso di giocare d’anticipo si è affacciato già alle 18.30.

Le porte si sono quindi spalancate in anticipo.

A metà notte vaccinale e cioè alle 21.30 erano state somministrate 105 delle 300 dosi di AstraZeneca disponibili.

Avanti fino alle 23 e oltre per vaccinare tutti coloro che si spno presentati al Centro affari.

Al lavoro 3 medici, 5 infermieri e volontari dei Vigili del Fuoco in pensione che hanno regolato le file e gli accessi esternamente al Centro Affari.

Sono stati in totale 124 gli over 60 della provincia di Arezzo che ieri sera, tra le 20 e le 23, si sono vaccinati con AstraZeneca e accesso libero al Centro Affari di Arezzo.