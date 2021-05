Arezzo, le notizie di oggi 22 maggio

By Redazione

Ruba 1.000 litri di carburante, identificato e denunciato dai carabinieri

I militari della Stazione di Camucia, durante i servizi esterni per il controllo del territorio vedono dei movimenti sospetti di auto nei pressi del cantiere stradale all’interno del raccordo autostradale Perugia – Bettolle.

Interpellato il titolare, dopo aver svolto alcuni controlli, si accorge della mancanza di diversi litri di benzina asportati dai mezzi d’opera lasciati in sosta nella notte.

A seguito di denuncia si poteva appurare che tale ammanco ammontava a circa 1.000 litri di carburante per un valore di circa 1.500,00 euro.Continua a leggere