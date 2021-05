Il piacere la sazietà – La salute

La differenza tra l’animale e l’uomo?

Gli animali scelgono la sazietà, mangiano quanto richiede il loro organismo e non c’è obesità nel mondo animale.

Eccetto per gli animali che convivono con noi Umani, come gatto e cane…

Noi Umani scegliamo il piacere alla sazietà.

Quando il piacere domina sulla sazietà, la indicazione delle grammature degli alimenti è del tutto inutile. Le grammature non servono.

5 o 10 grammi in più o in meno di un alimento non hanno un grande valore nel condizionare il nostro peso corporeo, la nostra salute, la nostra immagine estetica.

Per avere e mantenere un sano peso forma, per vivere in salute a lungo occorre riscoprire ed avere BEN CHIARO IL SENSO DELLA SAZIETA’.

Se riusciamo a ritrovare, ad avvertire il nostro personale punto di sazietà (SATIETY POINT) le grammature degli alimenti non servono, come non serve il calcolo giornaliero delle Calorie per far convivere il piacere e la salute, e vivere a lungo!

Buona giornata in salute.