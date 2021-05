Vaccini, riapre il portale per la preadesione delle persone con elevata fragilità

Nel portale prenota vaccini della Regione Toscana (https://prenotavaccino.sanita.toscana.it), è stata riaperta la registrazione per le persone ad elevata fragilità anche oltre gli 80 anni.

Questa possibilità può essere percorsa da tutte le persone (ad esempio con diabete, grave obesità, malattie epatiche e altre patologie indicate nel portale, secondo le tabelle del ministero della Salute), che nelle scorse settimane erano state segnalate dai centri specialistici ma non avevano effettuato la preadesione.

Una volta ultimata la registrazione sarà inviato loro un codice che renderà possibile la prenotazione per la vaccinazione secondo la disponibilità dei vaccini.

In questa finestra del portale può avvenire anche la registrazione dei caregiver per i quali è ammessa la vaccinazione, come da tabelle nazionali.

Se una persona a elevata fragilità è già stata inserita sul portale e vaccinata, per inserire il caregiver è necessario cancellare la registrazione dal portale, crearne una nuova e spuntare la voce “persona già vaccinata”.

A quel punto, se ammessi alla vaccinazione, sarà possibile inserire i relativi familiari, conviventi o caregiver, solo per le patologie previste.

Sempre attivo poi il numero verde gratuito info fragili istituito dall’Asl Toscana sud est per aiutare le persone estremamente vulnerabili a orientarsi nel percorso per il vaccino anti Covid.

Il numero verde è attivo dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì.