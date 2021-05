Arezzo, le notizie di oggi 5 maggio

Valdarnese 69enne muore due giorni dopo aver ricevuto la prima dose di Pfizer

E’ morto a 69 anni due giorni dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer.

La morte a quanto riferisce il Corriere di Arezzo, è avvenuta il 30 aprile.

Ieri sulla salma dell'uomo è stata eseguita l'autopsia che dovrà chiarire le esatte cause del decesso e se si è trattato di una reazione avversa alla somministrazione.

Il 69enne aveva ricevuto la prima dose di Pfizer martedì 27 aprile a Montevarchi.

In seguito all’esposto dei familiari è scattata l’attività della magistratura con un fascicolo aperto dal sostituto procuratore Julia Maggiore.

Il 69enne prima dell’iniezione pare non fosse in cattive condizioni di salute e la situazione generale non era in conflitto con la vaccinazione.

La morte è avvenuta in casa: non esistono prove per ora di legami con la vaccinazione.