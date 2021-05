” Tre o quattro perline….fresche fresche “

Ma cosa sta succedendo ?

E’ la variante covid di fine di mondo ?

Uno….lo SPRITZ MOB della Meloni in Piazza Grande contro il Coprifuoco

Due…..La Vice Tanti su Facebook con un veemente ed appassionato attacco al Governo

Ma lo vuol far cadere ?

Non ne fa parte il suo partito ?

Forse lo farà cadere da sola ?

Tre….L’intervista del Pierini a Beppe neo City Manager che alla ormai rituale domanda sul Bertelli ha risposto in un punto che pensava anche ad una Cittadinanza Onoraria come riconoscimento ……lo sanno che prima gli va tolta quella che ha per nascita e che credo di aver sentito in passato essere addirittura avvenuta nella sua casa di Piazza Grande .

Forse vista la statura imprenditoriale intendeva …la Doppia Cittadinanza !

Ma a Beppe gli si vuol bene tutti, meno gli invidiosi.

Quattro…..Vi prego scusatemi se potete