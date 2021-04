“Tocchi e Ritocchi”

By Gaio Lucilio

A Beppe gli si vuol bene tutti, meno gli invidiosi.

Indiscutibile il suo curriculum vitae ed il contributo alla città per le sue possibilità e capacità di mediazione con il mondo politico, commerciale, artistico.

Gli smarriti Sindaci che nel tempo sono stati costretti a riccorrere a lui possiamo affermare essere stati praticamente tutti .

E’ il nostro Draghettatore , da sempre contemporaneo attore della vita cittadina.

Il nostro Sindaco ha affermato ieri sui media : ” Tutto quello che tocca diventa bello “.

Ecco !!!

Gentili signori amministratori e politici locali per carità fatevi subito Toccare da Beppe ma voi non Toccate più nulla e tenete le mani nelle vostre tasche .

Eleggiamo come prossimo Sindaco Beppe, si farebbe prima e meglio .