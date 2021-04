Arezzo, le notizie di oggi 27 Aprile

Walter De Benedetto è stato assolto

E’ stato deciso dal Gip Fabio Lombardo a seguito della camera di consiglio che si era aperta dopo che la stessa rappresentante dell’accusa, il Pm Laura Taddei, aveva chiesto la sua assoluzione.

“Il fatto non sussiste” la motivazione.

Costretto a letto da un’ artrite reumatoide che gli provoca terribili dolori, De Benedetto coltivava cannabis, che usa come miorilassante, dato che il il grammo al giorno ricevuto dal servizio sanitario non era sufficiente.

Doveva esserci anche lui stamattina ma le sue condizioni non glielo hanno permesso.

Apprensione per bimbo scomparso, lo rintraccia la polizia

Vicenda con lietofine nel pomeriggio del 25 aprile, quando intorno alle cinque, sulla linea d’emergenza della Polizia di Stato, arriva la richiesta disperata di aiuto da parte di un padre che segnala la scomparsa del figlio di 9 anni.Continua a leggere



Immediatamente viene inviata una volante della Polizia di Stato sul posto, gli agenti dopo aver assunto le informazioni principali in ordine alla conformazione fisica del bambino e agli indumenti dallo stesso indossati in quella giornata, iniziano le ricerche, perlustrando tutta la zona, senza tralasciare nulla di intentato, spingendosi entro un chilometro dal luogo ove era stato visto per l'ultima volta il piccolo. Dopo circa un'ora di ininterrotte ricerche, i poliziotti vedono un bimbo nei pressi di una fontana in piazza Andromeda, che corrisponde alla descrizione. Fortunatamente si tratta proprio del bambino ricercato, gli agenti dopo avere appurato che stesse bene avvisano il padre che poco dopo giunge sul posto e in lacrime riabbraccia il piccolo.

Concorso Estar per infermieri, “Risposte palesemente sbagliate nel test, domande extra e altre anomalie: ci sono le basi per numerosi ricorsi”

Giannoni (Nursind), “Molte segnalazioni, la Regione Toscana verifichi”

“Risposte palesemente sbagliate rispetto ai testi di riferimento, domande extra, errori grammaticali: la Regione Toscana verifichi attentamente sullo svolgimento del concorso Estar per l’assunzione di infermieri che si è svolto al Centro Affari di Arezzo nelle scorse settimane”.

E’ quanto chiede Giampaolo Giannoni, segretario regionale Nursind, sindacato autonomo delle professioni infermieristiche, in una missiva inviata al Presidente Eugenio Giani e al Direttore Generale di Estar Monica Piovi.Continua a leggere