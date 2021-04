Arezzo, le notizie di oggi 12 Aprile

Scontro frontale a Calbenzano, perde la vita un 26enne, due i feriti uno è grave

Gravissimo incidente in località Calbenzano, tra Subbiano e Santa Mama, sulla Regionale 71.

Si è verificato uno scontro frontale tra 2 auto, alle ore 13,40 circa a S.Mama, nel comune di Subbiano.

Sono intervenuti sul posto Vigili del fuoco, Polizia stradale, Croce bianca di Arezzo, Croce bianca di Rigutino, Misericordia infermierizzata di Subbiano, automedica di Bibbiena.

Nell’impatto tra le due vetture sono rimaste coinvolte 3 persone, tutte residenti nel comune di Subbiano: un giovane di 26 anni che è deceduto sul posto, il fratello di 23 anni, nella stessa auto è stato trasportato in codice rosso alle Scotte di Siena dall’ambulanza infermierizzata per varie fratture.

Un uomo di 48 anni è stato trasportato in codice giallo al Pronto soccorso di Bibbiena .

Età media in rialzo a bordo della flotta aretina di Tiemme/Etruria Mobilità.



Il bus viene sempre più scelto per raggiungere il luogo di lavoro, specie nella fascia di età tra i 36 e i 55 anni, soprattutto per via della convenienza dal punto di vista economico ed organizzativo. Il bus viene sempre più scelto per raggiungere il luogo di lavoro, specie nella fascia di età tra i 36 e i 55 anni, soprattutto per via della convenienza dal punto di vista economico ed organizzativo. Questa è una sintesi dell’utente medio di Etruria Mobilità Scarl, consorzio che comprende anche Tiemme nel bacino di Arezzo, come fotografato dalla nuova edizione dell’indagine di Customer Satisfaction condotta dall’azienda in collaborazione con l’Università di Siena nel corso del 2020, su un campione composto per il 23% da uomini e per il 77% da donne.

L’indagine principalmente esamina il profilo sociale dell’utenza, la frequenza e i motivi di utilizzo del bus; analizza il livello di soddisfazione complessiva rispetto a determinati paramenti chiave, quindi il grado di importanza e soddisfazione attribuito a questi aspetti, e infine, prende in esame l’anagrafica dell’intervistato.

Analisi dei risultati

Quale principale novità nell’anno condizionato dalla pandemia si nota un calo dei giovani fino ai 25 anni a bordo (ora al 25%, contro il 73% del 2019) mentre la fascia 36-55 anni costituisce il 56% del totale. Questo dato rispecchia l’occupazione prevalente degli utenti intervistati: gli studenti sono il 20% (contro il 60,5% nel 2019) e la categoria degli impiegati si consolida al 30%. L’impatto del Covid-19 mostra un cambiamento nelle ragioni di spostamento: la maggioranza dei consumatori (67%) utilizza il bus a scopo di lavoro, seguono acquisti (6%), tempo libero (4%) e visite mediche (4%). Mentre la mobilità per studio, al tempo della DAD e delle frequenti variazioni nello svolgimento delle lezioni, è calata al 19% (era il 53% nel 2019), anche se questo dato risale al 27% nel caso di servizio extraurbano.

Viene confermata una buona fidelizzazione dell’utenza: l’88% degli intervistati possiede l’abbonamento. Si registra, inoltre, l’aumento di chi utilizza il servizio spesso: il 76% lo usa cinque volte a settimana, fin all’86% coloro che lo usano almeno tre giorni alla settimana.

La scelta del bus come mezzo di trasporto è da collegarsi soprattutto alla convenienza economica (56%), oltre che alla velocità negli spostamenti (44%) e l’assenza di problemi di parcheggio (27%). Per il 2020 il livello di soddisfazione generale si conferma elevato (94%) con punti di forza la sicurezza del viaggio e la sicurezza a bordo, a cui si aggiungono anche l’attenzione all’ambiente e la professionalità del personale. Emerge invece una richiesta d’attenzione verso alcuni aspetti del servizio quali l’affollamento dei mezzi e la pulizia che, durante questo periodo di pandemia, risultano essere un argomento molto sentito da parte dei viaggiatori: “proprio a questo serve rilevare il giudizio della nostra clientela – aggiunge Dindalini – su questi fronti già da tempo l’azienda si è concentrata, ma cercheremo di valutare tutti i possibili ulteriori efficientamenti”.

Valentino 8 mln di danni: Prada ospita la produzione

L’incendio che nella notte fra giovedì primo e venerdì 2 aprile ha distrutto Valentino Shoes Lab a Levane ha comportato per Valentino 8 mln di danni.

Sono andate in fumo co lo stesso stabilimento anche 38.000 paia di scarpe tra prodotto finito e semilavorato.

Le 1.300 paia al giorno che venivano prodotte a Levane verranno dislocate su più stabilimenti produttivi, uno dei quali messo a disposizione dal gruppo guidato da Patrizio Bertelli e Miuccia Prada.



Il capannone verrà ricostruito in base alle esigenze di Valentino, ma ci vorranno almeno 7-8 mesi. La produzione della griffe dovrebbe ripartire il 3 maggio, quando tutti i 160 dipendenti attualmente in cassa integrazione riprenderanno il lavoro.

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

Uguaglianza di genere: nell’esercito britannico, non va usata la parola “ragazzi”

Mentre nella pianura di Salisbury, un cingolato militare è scivolato fuori da una pista e si è rovesciato durante un corso per conducenti, senza conseguenze per le persone, la pazienza dei militari viene messa a dura prova, chiedendogli di non usare parole incluse in tante loro conversazioni:



“Non chiamatevi a vicenda ragazzi”, ai militari viene anche detto di essere più inclusivi ed evitare di usare parole come ‘umanità’ e ‘sportività’ per paura che possano offendere. “Non chiamatevi a vicenda ragazzi”, ai militari viene anche detto di essere più inclusivi ed evitare di usare parole come ‘umanità’ e ‘sportività’ per paura che possano offendere. Durante l’ultima campagna per l’uguaglianza di genere dell’esercito, è scattato l’ordine di chiamarsi “ragazzi” perché potrebbe offendere, anche se non sono presenti donne.

Anche parole come “umanità” e “sportività” sono state bandite poiché le forze armate britanniche sono state rimodellate come organizzazione neutrale rispetto al genere. Il divieto è arrivato negli ordini impartiti dal sergente maggiore del 22 ° reggimento dei genieri a tutte le truppe che prendevano parte agli incontri online Milioni di sterline sono stati spesi anche per servizi igienici neutri rispetto al genere presso la Royal Military Academy Sandhurst, il centro di addestramento per ufficiali dell’esercito e altre basi. Il divieto per le donne di prestare servizio nelle unità di combattimento ravvicinato è stato revocato nel 2016 e dal 2018 le donne possono candidarsi per tutti i ruoli militari. L’esercito ha anche introdotto test di fitness neutrali per genere e età, con gli stessi standard richiesti alle truppe maschili e femminili in test come flessioni e corsa. Un soldato in servizio ha detto: ‘Ho prestato servizio in operazioni con molte donne.

Non ne ho incontrato uno offeso dalla parola “ragazzi”.

A Melbourne sollecitate le scuole a smettere di dire “mamma o papà” per essere più “inclusivi di genere”

Le scuole di Melbourne sono esortate a utilizzare pronomi neutri rispetto al genere e a scartare "mamma e papà" a favore di "genitore" come parte di una campagna per migliorare l'inclusività per gli studenti LGBTQI +.



Vengono suggeriti anche bagni unisex, squadre sportive non di genere e l’uso di bandiere arcobaleno per migliorare l’inclusività.

Alcune scuole sono persino incoraggiate a impedire a insegnanti e alunni di usare parole tra cui mamma, papà e fidanzato nel tentativo controverso di bandire le parole di genere, preferendo, genitore e partner.

I suggerimenti sono stati formulati dal Vengono suggeriti anche bagni unisex, squadre sportive non di genere e l’uso di bandiere arcobaleno per migliorare l’inclusività.Alcune scuole sono persino incoraggiate a impedire a insegnanti e alunni di usare parole tra cui mamma, papà e fidanzato nel tentativo controverso di bandire le parole di genere, preferendo, genitore e partner.I suggerimenti sono stati formulati dal North Western Melbourne Primary Health Network nella sua campagna #SpeakingUpSpeaksVolumes per sostenere gli studenti LGBTQI + nelle scuole. Le scuole stanno facendo molto per garantire che gli studenti LGBTQI + si sentano coinvolti, ad esempio rendendo i bagni unisex, bagni non specifici per genere e rimozione dei cartelli per ragazzi e ragazze.

Una tribù del Pacifico crede che il principe Filippo sia il loro dio e l’incarnazione di uno spirito del vulcano



Gli uomini e le donne delle tribù Yaohnanen dell’isola Vanuatu di Tanna, un’ isola nel sud del Pacifico, sono devastati dalla sua morte e hanno avviato un processo di lutto rituale che potrebbe durare per settimane, credono che Filippo sia il loro Dio e l’incarnazione di uno spirito vulcanico.

Hanno inviato le condoglianze alla famiglia reale in un videomessaggio.