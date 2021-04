Arezzo, le notizie di oggi 9 Aprile

Arezzo, cercasi Sindaco disperatamente

Dichiarazione dei consiglieri comunali Pd, Donato Caporali e Alessandro Caneschi

Arezzo è da oltre 40 giorni in zona rossa, con tutte le limitazioni e i sacrifici che comporta per imprese e cittadini, ormai allo stremo della sopportazione.

La città è ferma, strangolata nella morsa di un virus che solo il vaccino e comportamenti corretti potranno sconfiggere.



Arezzo è una città che oggi ha bisogno di un’amministrazione e di un Sindaco quotidianamente vicini ai cittadini. Arezzo è una città che oggi ha bisogno di un’amministrazione e di un Sindaco quotidianamente vicini ai cittadini. In realtà Palazzo Cavallo è una fortezza deserta.

Il Sindaco – e siamo certi che avrà avuto ottimi motivi- è di nuovo partito per l’estero, la sua Giunta vivacchia stancamente, la macchina amministrativa è lasciata a se stessa. Questo sarebbe il momento della reazione, di immaginare soluzioni per il presente e per il futuro, di realizzare una coesione sociale che oggi è indispensabile più che mai. Il Sindaco?

Nuovamente all’estero, scelta aggravata dal fatto di non avere informato i cittadini.

Cosa che, d’altronde, non aveva fatto nemmeno nella sua precedente e lunga assenza.

Il tutto reso inquietante da una comunicazione, televisiva e social, fatta di immagini di repertorio, interviste, comunicati o dirette online.

Tutta teso ad accreditare la percezione che il Sindaco sia qui. Crediamo che tutto questo non sia rispettoso della comunità aretina e non sia dignitoso per chi ha l’ambizione di rappresentare tutti gli aretini.

Auspichiamo che quanto prima Ghinelli torni a pieno titolo a svolgere le sue funzioni da Palazzo Cavallo esercitando non virtualmente il ruolo istituzionale che il voto democratico gli ha assegnato.

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

Multa da 490 euro per avere scorreggiato provocatoriamente agli agenti di polizia ridotta a 98 euro in appello

Il colpevole è stato multato per aver offeso la decenza pubblica dopo aver scoreggiato provocatoriamente alla polizia, a Vienna, il 5 giugno 2020.

L'uomo ha sostenuto in appello che la sua flatulenza è un processo biologico, e che il vento in aria dovrebbe essere visto come un diritto alla libertà di espressione, anche se lo avesse fatto deliberatamente.



Il tribunale ha bollato come ridicole le sue affermazioni, ma ha concluso che il colpevole aveva solo compiuto un atto di leggerezza per la scoreggia e poiché era il suo primo reato, ha ridotto la multa. La polizia cittadina ha scritto su Twitter che "ovviamente nessuno viene denunciato per questo, aggiungendo che l'uomo si era comportato in modo ` provocatorio e non collaborativo,si era a lzato da una panchina del parco, ha guardato gli agenti e ha lasciato andare il peto con pieno intento, dopo che gli è stato chiesto di confermare la sua identità.

Leggi di più: The Local

Attenzione al galletto furioso!

Una madre di Cwmbrân nel Galles sud-orientale è costretta ad armarsi di un rastrello ogni volta che cammina nel suo giardino perché la sua famiglia vive nella paura del proprio gallo che insegue tutti quelli che incontra.

Ha condiviso la paura della famiglia in un Video virale su Facebook che mostra il suo bambino di 10 anni che urla di terrore mentre il gallo, Derek Jr lo insegue attraverso il prato e lungo un sentiero in giardino.

La signora Rebekah Williams dice che persino i visitatori hanno paura di fare una passeggiata nel loro cortile nel caso si trovino faccia a faccia con il galletto ruspante di 10 mesi che pattuglia la loro terra.

Il marito ha anche dovuto imparare a fare una corsa veloce quando apre la gabbia di Derek Jr alle 7 del mattino ogni mattina e da allora fino a notte il galletto insegue qualsiasi essere umano che vede.

Crede che il gallo voglia la sua “fidanzata” gallina Brenda, ma anche lei e gli altri cinque galletti, 20 galline e 10 anatre tengono le distanze da lui.

la signora dice che il galletto arrabbiato sarebbe un cane da guardia migliore del loro Pomerania di sei anni, George, un cane pacifico e Derek Jr farebbe senz'altro un lavoro migliore.

I geroglifici degli Aztechi erano tra i sistemi di scrittura più sofisticati che l’umanità abbia prodotto

In precedenza si sapeva poco delle conquiste letterarie dell’antica civiltà precolombiana perché le sue tre biblioteche principali furono distrutte dagli invasori spagnoli nel 1521.

Ciò ha contribuito a credere che i segni geroglifici degli Aztechi non fossero un sistema di scrittura adeguato per abbinare quelli trovati nell'antico Egitto , a Roma e in Grecia.