Arezzo, le notizie di oggi 8 Aprile

Incendio alla Lem Industries

Dopo pochi giorni dall’incendio che ha distrutto la Valentino Shoes, a Levane, a fianco del fabbricato industriale andato a fuoco la scorsa settimana, questa sera ancora un rogo.

In fiamme è la Lem Industries, una delle più importanti del Valdarno, specializzata in trattamento superficiale di accessori metallici per la moda.

Sul posto sono intervenuti: Vigili del fuoco, ambulanze BLSD, Carabinieri.

Attivato il gruppo maxiemergenze 118 Arezzo.

Non sono coinvolte persone.

Rapine e furti, bloccata a Siena la banda dei falsi Carabinieri

I militari dell'Arma hanno dato esecuzione a un "decreto di fermo di indiziato di delitto" emesso dalla locale Procura nei confronti di 8 soggetti, appartenenti a un gruppo criminale di etnia sinti, dedito a "rapine" e "furti aggravati" ai danni di bancomat e non solo, e alla "ricettazione" della refurtiva.



Le indagini, sono partite in seguito ad alcuni furti in abitazione consumati la scorsa estate nella Provincia di Siena da parte della Stazione Carabinieri di Castelnuovo Berardenga.

Sono state evidenziate responsabilità in decine di episodi.

Per quanto concerne Arezzo, hanno simulato l’acquisto presso una concessionaria in provincia di Arezzo, durante un giro di prova, hanno rubato il veicolo, poi utilizzato, nel tentativo di effettuare una nuova rapina ai danni di medici pendolari, con l’utilizzo di armi, lampeggianti e casacche con la scritta Carabinieri.

Hanno pianificato spaccate ai danni di istituti di credito utilizzando carroattrezzi provento di furto e autovetture veloci per la fuga.

L’attività di indagine ha permesso, inoltre, di accertare l’esistenza di numerosi appoggi logistici nel centro Italia, che fornivano a 19 indagati un costante sostegno nelle attività delittuose, nonché una continua interscambiabilità di ruoli nell’attuazione degli eventi criminosi.

Incidente stradale: scontro frontale tra due camion

Alle ore 15,00 lungo la strada provinciale 73, all’altezza dello svincolo per San Marco, nel comune di Arezzo si è verificato uno scontro frontale tra due Camion.

Nell’impatto sono stati coinvolti tre uomini, solo uno di loro ha necessitato di cure mediche ed è stato trasportato a bordo dell’elisoccorso Pegaso1, in codice giallo, con vari traumi, all’Ospedale Le Scotte di Siena.

Sul posto sono intervenuti due ambulanze, automedica, i Vigili del Fuoco.

Per i rilievi la Polizia Municipale di Arezzo.

Ventenne segregata in casa dai fanimiliari, liberata dai carabinieri

La ragazza si era rivolta ai militari tramite e-mail approfittando delle ore dedicate alla didattica a distanza, ora è al sicuro.

I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno durante il weekend di Pasqua, hanno ricevuto una richiesta di aiuto via e.mail.



L’autrice delle 4-5 righe buttate giù frettolosamente, si presenta come una ragazza pakistana, reclusa in casa dai propri familiari per impedirle di frequentare il proprio fidanzato, precisando che, se non si fosse decisa ad interrompere la relazione sentimentale, i suoi parenti erano pronti a riportarla con la forza nel Paese d’origine, o in alternativa, ad usare la violenza nei confronti suoi e del fidanzato, fino alla minaccia di morte. L’autrice delle 4-5 righe buttate giù frettolosamente, si presenta come una ragazza pakistana, reclusa in casa dai propri familiari per impedirle di frequentare il proprio fidanzato, precisando che, se non si fosse decisa ad interrompere la relazione sentimentale, i suoi parenti erano pronti a riportarla con la forza nel Paese d’origine, o in alternativa, ad usare la violenza nei confronti suoi e del fidanzato, fino alla minaccia di morte. Il Nucleo Operativo e le Stazioni Carabinieri hanno passato al setaccio gli archivi e le anagrafi dei comuni del Valdarno, per riuscire a risalire all’identità dell’autrice della richiesta d’aiuto.I militari riescono ad identificarla e a riscontrare l’indirizzo dove abita , appurano anche le problematiche della famiglia, in parte, seguite dai servizi sociali. I Carabinieri vanno presso l’abitazione della donna, con un pretesto accompagnano la ragazza presso la caserma valdarnese, dove la ragazza di circa 20anni originaria del Pakistan – è diventata un fiume in piena, ha immediatamente confermato di essere lei l’autrice della mail, ed ha iniziato a raccontare i dettagli della sua storia. Da poco meno di un anno frequentava un ragazzo indiano, poco più grande di lei.

Tutto era andato bene fino al momento in cui la famiglia della ragazza aveva appreso di questa relazione, disapprovandola nel modo più assoluto a causa della diversa fede religiosa dei due giovani: musulmana lei, indù lui.

A quel punto si è manifestata la netta opposizione dei familiari, che hanno segregato la giovane in casa, privandola del telefono cellulare e dei documenti d’identità, consentendole di uscire solo laddove assolutamente necessario, e solo accompagnata dai fratelli maschi, al fine di accertarsi che non incontrasse più il fidanzato.

La ragazza però non si è arresa e, fiduciosa di trovare comprensione nella famiglia, ha continuato a ribadire la ferma intenzione di proseguire la relazione col giovane indiano.

Così facendo, però, non sapeva di accendere ancor più il risentimento nutrito dai familiari, assolutamente indisponibili ad approvare la relazione, al punto di giungere a minacciare esplicitamente di uccidere sia lei che il fidanzato.

A quel punto, incapace di scorgere altre soluzioni, la ragazza ha maturato la decisione di rivolgersi ai Carabinieri. Non è stato facile, perchè privata del telefono ma approfittando del momento in cui la famiglia le lascia utilizzare il computer per la didattica a distanza, ha creato una casella di posta elettronica ed ha contattato, proprio via e-mail, i Carabinieri.

La ragazza al momento è al sicuro, ed è stata affidata ad un centro antiviolenza.

Sono in corso da parte dei Carabinieri ulteriori indagini per approfondire i contorni della vicenda, e definire con esattezza le responsabilità dei singoli familiari.

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”



Mrs Sri Lanka viene ferita e destituita da ex reginetta perchè divorziata

E’ accaduto poco dopo l’ incoronazione di Pushpika De Silva, 31 anni, in diretta tv. Caroline Jurie, miss Sri Lanka 2019 e Mrs. Mondo in carica, ha strappato la corona dalla testa della vincitrice, che era stata fissata sui capelli con dei pettinini affilati, piazzando la corona sulla testa dell’ altra miss.

Più tardi Pushpika ha scritto in un post su Facebook di essere andata in ospedale per farsi medicare alcune ferite.

Gli organizzatori del concorso dopo avere verificato che non era divorziata, ma separata, le hanno restituito la corona.

La polizia intanto dichiara che Jurie e un altro modello coinvolto nella rissa sul palco sono stati arrestati, per aggressione .

Padre e figlio si accorgono dopo due settimane di avere in tasca il biglietto del Lotto vincente da 1 milione di dollari

Padre e figlio, australiani di Brisbane, hanno scelto insieme i numeri della vincita di 1 milione di dollari, poi si sono dimenticati di controllare il biglietto della Gold Lotto.

Il padre dopo due settimane, si è ricordato di avere il biglietto ed ha controllato i numeri scoprendo di avere l’unico biglietto vincente della settimana.

I numeri vincenti erano 29, 30, 17, 37, 6 e 5, con i numeri supplementari 18 e 8.

Erdoğan lascia senza sedia Ursula Von der Leyen



Ieri l’altro 6 aprile, il presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, e il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, sono andati ad Ankara, in Turchia, per incontrare il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan.

Prima dell’inizio dell’incontro c’è stato un momento piuttosto imbarazzante: Erdoğan ha infatti offerto una sedia vicino a sé a Michel, mentre Von der Leyen è rimasta inizialmente senza un posto dove sedersi, e senza sapere cosa fare. Von der Leyen è stata per alcuni secondi in piedi, ha guardato Erdoğan e Michel e allargando le braccia ha detto “ehm”, per esprimere il suo imbarazzo.

Non così!

Momento esilarante quando il giovane stallone entra in un campo di giumente.

Il filmato è stato registrato con il cellulare in un pascolo a Calvert City, nel Kentucky.

Il giovane puledro,Zip My Goose, di due anni è stato ripreso in una posizione compromettente mentre cercava di muovere i primi passi nel mondo dell’accoppiamento.

Il proprietario del giovane puledro ha detto: “È entrato accidentalmente nel pascolo della cavalla e ha tentato di fare ciò che avrebbe fatto qualsiasi altro stallone, ma ha fallito completamente”.