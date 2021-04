Le dichiarazioni dei politici aretini

Lucia Tanti su riapertura delle scuole: “avanti tutta con i vaccini”

“Prudenti e rigorosi ma non impauriti.

Condivido le richieste del Presidente dell’associazione nazionale presidi: un piano straordinario sul tracciamento degli studenti”.Continua a leggere

Noi oggi riapriamo con le stesse regole e nelle stesse condizioni di quando abbiamo chiuso, forse merita essere più lungimiranti e per questo mi aspetto che dal CTS arrivino indicazioni certe su questi aspetti – tracciamento degli studenti e maggior sicurezze nel trasporto pubblico locale – gli unici aspetti che potranno stabilizzare le riaperture evitando di fare azioni spot che non servono a nessuno”.

Mi sento poi di aderire all’appello fatto dal Presidente dell’Associazione nazionale presidi riportato da OrizzonteScuola , che sottolinea la necessità di avviare un piano straordinario sia sul tracciamento degli studenti sia circa la necessità di mettere in campo azioni ancora più sicure per il trasporto pubblico locale.

In quel momento tutti, Comuni Regioni e Governo, diedero le stesse valutazioni, solo qualche voce qua a là volle prendere le distanze contando sul fatto che poi le decisioni corrette e difficili le prendevano altri. Ora le scuole riaprono, ma la sfida vera è riaprire per non chiudere più, e per non chiudere più -dalle scuole alle attività economiche- serve il modello britannico: tamponi ogni settimana e vaccinazione di massa. Mi aspetto che anche il nostro Governo si attivi velocemente per dare avvio ad una campagna vaccinale potente e che Regione Toscana esca dal caos nel quale è entrata veramente il più presto possibile.

“Fate i tamponi alla Croce rossa, sono il contributo a costo zero che garantisce l’Amministrazione Comunale per la sicurezza degli aretini e alla Toscana dico: avanti tutta con i vaccini”“Il primo di marzo decidemmo di chiudere le scuole anticipando di sette giorni la decisione della Regione e del, del resto i dati parlavano da soli e l’impennata di contagi ad Arezzo anche in ambito scolastico con la presenza di varianti non lasciava spazio a decisioni diverse.Poco conta se sia stata una decisione a prima vista impopolare, era giusta e ha fruttato, tanto è vero che da quella data i contagi hanno cessato di crescere esponenzialmente e oggi, in Città, sono quasi dimezzati.

“Più decoro, più sicurezza. ora il Comune faccia la sua parte” Dichiarazione Giovanni Donati e Alessandro Caneschi (PD)

Approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Arezzo l’atto di indirizzo presentato dai consiglieri del PD Giovanni Donati e Alessandro Caneschi per un tavolo di lavoro congiunto tra categorie, associazioni e istituzioni perchè vengano individuate le aree pubbliche e private della città in stato di abbandono da riqualificare anche attraverso l’emissione di ordinanze nei confronti dei proprietari.Continua a leggere

“Dopo una serie di interrogazioni all’assessore Sacchetti senza risposta, abbiamo presentato un atto in Consiglio Comunale per spingere l’amministrazione comunale a prendere sul serio un problema che sta mettendo in difficoltà: la presenza dei cinghiali in città.

Le aziende agricole da tempo hanno manifestato, attraverso le loro associazioni di categoria, preoccupazione per la proliferazione di questi animali e per la loro presenza costante nei terreni da loro coltivati.

Oltre alla riduzione economica dovuta dalla pandemia si moltiplicano i danni che subiscono dagli animali selvatici che non vengono ripagati da nessuna compagnia assicurativa.

A questo si aggiunge i rischi per i cittadini che spesso si trovano coinvolti in incidenti stradali causati da animali selvatici che attraversano le strade di città.

Ormai è diventato frequente vedere animali selvatici che pascolano, trovando luoghi perfetti nelle aree abbandonate per il loro ricovero.

In base alla Legge Regionale n° 70, Art. 3, comma 1, il Sindaco può intervenire per ragioni di sicurezza stradale e per pubblica incolumità.

L’emissione di un’ordinanza da parte del Comune di Arezzo porterebbe benefici sotto tanti aspetti che vanno da quello paesaggistico di sicurezza stradale, sicurezza per i cittadini e decoro urbano.

Il Consiglio Comunale si è espresso e i cittadini si aspettano risposte immediate. L’amministrazione, adesso, faccia la sua parte.