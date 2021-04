Arezzo, le notizie di oggi 6 Aprile

Sciagura archivio di stato: in 11 rinviati a processo

Dei tredici imputati undici sono stati rinviati a giudizio per omicidio colposo plurimo.

Il processo per la morte di Filippo Bagni e Piero Bruni, i due dipendenti dell’Archivio di Stato che morirono asfissiati dal gas mentre cercavano di capire perchè fosse scattato l’allarme anti-incendio, inizierà il 7 luglio.Continua a leggere



ll Gup Claudio Lara ha deciso stamani sulla richiesta dei Pm, al termine dell’udienza preliminare.

Due le posizioni stralciate, su Renato Concordia e su Marino Frasca, per le quali il giudice ha rigettato la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla pm Laura Taddei non ritenendo vi fossero responsabilità.

Andranno a processo, anche il direttore dell’archivio Claudio Saviotti e l’ex direttrice Antonella D’Agostino.

Il processo si svolgerà con il rito ordinario.

Festività pasquali, carabinieri in azione: ritrovata bimba sfuggita ai genitori, 21 verbali emessi, arrestato spacciatore

Imponente l’impegno dei carabinieri nelle valli della provincia di Arezzo, fin dalle prime luci della giornata di sabato e per questi tre giorni, hanno ricevuto tramite numero di emergenza telefonico 112 circa 120 tra richieste di intervento e semplici domande di informazioni, dispiegando sul territorio 212 pattuglie in divisa ed in borghese con un impiego di 430 militari.Continua a leggere



Si è posta particolare attenzione al capoluogo, alle principali arterie viarie ed ai vari paesi della provincia in special modo in orario serale e notturno. Si è posta particolare attenzione al capoluogo, alle principali arterie viarie ed ai vari paesi della provincia in special modo in orario serale e notturno. Gli equipaggi hanno controllato in totale 64 esercizi commerciali e 457 mezzi tra autoveicoli e motocicli, identificando 1125 soggetti ed elevando 21 verbali al C.d.S. per molteplici infrazioni.

Nelle giornate di Pasqua e Pasquetta focus su parchi ed usuali luoghi di aggregazione, durante le quali venivano sanzionate in vari episodi 31 tra persone italiane e straniere per il mancato rispetto della normativa emanata per il contenimento del covid19. Nello specifico due episodi hanno visto un maggiore impiego di personale e mezzi di soccorso:

i militari della Stazione di Castiglion Fiorentino, nel pomeriggio di sabato hanno tratto in arresto un cittadino nigeriano di 25 anni, irregolare sul territorio nazionale, sorpreso a cedere sulla pubblica via 3 dosi di eroina ad un assuntore locale, segnalato in via amministrativa, ulteriore e successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire altre 7 dosi del medesimo stupefacente, il tutto per un totale di circa 8 grammi di eroina posta sotto sequestro.

Presso l’abitazione del fermato la droga era nella disponibilità della compagna 27enne dello straniero, anche lei nigeriana, che veniva denunciata in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio; i carabinieri della Compagnia di Sansepolcro invece, con i Vigili del Fuoco di Arezzo hanno ritrovato una bimba di due anni che si era smarrita alle ore 12:00 del lunedì dell’Angelo, all’interno di una vasta area boschiva in località “La Scheggia”, nel comune di Anghiari.

Alle ricerche della minore che si era allontanata sfuggendo involontariamente al controllo dei genitori, mentre fervevano i preparativi della Pasquetta, hanno preso parte anche alcuni familiari e conoscenti della bambina seguendo il personale coinvolto nella battuta.

Tanto spavento, ma dopo circa un’ora la vicenda si è conclusa con un lieto fine, il ritrovamento è infatti avvenuto nei pressi di un cespuglio a circa 600 metri dal luogo della scomparsa, dove la piccola si era nascosta forse perché impaurita.

Infortunio sul lavoro, ferito sessantaseienne caduto da impalcatura

Questa mattina alle ore 8.45 a Loro Ciuffenna un uomo di 66 anni di Marciano della Chiana è caduto da una impalcatura.

Ha riportato vari traumi in tutto il corpo.

Sul posto sono intervenuti automedica, BLSD ed Elisoccorso Pegaso 1. Sono stati avvisati il PISL e Forze dell’ordine

Il 66enne è stato trasportato in codice 2 all’ospedale di Careggi a Firenze.



LE NOTIZIE “fuori dal mondo”



Mariah Carey si vaccina e durante l’inoculazione le scappa uno dei suoi acuti

“Effetto collaterale del vaccino, G6” – scrive la cantante su Instagram.

La Carey ha ricevuto la prima dose e ha documentato con un video, pubblicato appunto su social media, l’intero processo. Continua a leggere



“Entusiasta e un po’ nervosa – si legge nel post – di ricevere la prima dose. Questo sta distraendo i medici dal fare il proprio lavoro ma sapete come sono, parlo senza pensarci troppo”. “Entusiasta e un po’ nervosa – si legge nel post – di ricevere la prima dose. Questo sta distraendo i medici dal fare il proprio lavoro ma sapete come sono, parlo senza pensarci troppo”. Quando poi l’infermiera inserisce l’ago nel braccio, la Carey emette un grido, quasi un atto di liberazione.

Il G6 si riferisce alla nota più alta che si può intonare secondo la scala americana. La cantante, 52 anni, come incoraggiamento per tutti ha ribadito che si deve essere tutti uniti nella battaglia contro il Covid.

Putin firma la nuova legge “Presidente a vita” che gli consente di rimanere al potere fino al 2036

Il presidente russo Vladimir Putin lunedì ha firmato una legge che gli consente di mantenere il potere fino al 2036, una mossa che formalizza i cambiamenti costituzionali approvati nel voto popolare dello scorso anno.Continua a leggere



Il voto costituzionale del 1 luglio includeva una disposizione che resettava i precedenti mandati di Putin, permettendogli di candidarsi alla presidenza altre due volte. Il voto costituzionale del 1 luglio includeva una disposizione che resettava i precedenti mandati di Putin, permettendogli di candidarsi alla presidenza altre due volte. La modifica è stata timbrata dalla legislatura controllata dal Cremlino e la legge pertinente firmata da Putin è stata pubblicata lunedì su un portale ufficiale di informazioni legali.

Il 68enne presidente russo, che è al potere da più di due decenni – più a lungo di qualsiasi altro leader del Cremlino dai tempi del dittatore sovietico Josef Stalin – ha detto che deciderà in seguito se candidarsi di nuovo nel 2024, quando il suo attuale mandato di sei anni finisce.

Riesci a vedere il serpente?

Gli utenti di Facebook sono rimasti sconcertati nel tentativo di individuare un serpente nascosto in un cespuglio nel Queensland, dopo che i cacciatori di serpenti australiani li hanno sfidati a individuare il rettile nascosto in un cespuglio del cortile.