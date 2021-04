Arezzo, le notizie di oggi 3 Aprile

Contrasto stupefacenti: una denuncia e un arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale

Nel pomeriggio il primo episodio: i carabinieri della Stazione di Castelnuovo dei Sabbioni, nel corso di uno dei consueti servizi di controllo del territorio, hanno sequestrato circa mezzo grammo di cocaina, e segnalato alla Prefettura di Arezzo quale assuntore di sostanze stupefacenti un trentenne del luogo. Il controllo è scattato in un'area rurale, all'interno di un edificio fatiscente, abbandonato.

Nelle ultime settimane, gli uomini dell’Arma avevano ricevuto svariate segnalazioni da parte dei cittadini di giovani, descritti in condizioni di particolare disagio, ad ogni ora del giorno e della notte aggirarzi nella zona.

Di conseguenza, i militari hanno organizzato, per alcuni giorni, dei servizi mirati, che ieri, hanno consentito di identificare e bloccare, nonostante un blando tentativo di fuga, un trentenne del luogo, già noto ai Carabinieri come consumatore di sostanze stupefacenti, nel corso del controllo, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e conseguentemente segnalato all’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza. Più rocambolesco è stato l’intervento svoltosi nella notte, a Montevarchi, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di San Giovanni Valdarno, quando, transitando nei vicoli del centro, i militari hanno notato un’auto ferma a bordo strada, con una persona a bordo.

Le circostanze di luogo e di tempo, in particolare l’avanzatissimo orario, insospettiscono i Carabinieri, che decidono di controllare. I sospetti aumentano poi quando, avvicandosi all’auto, nonostante l’oscurità, i Carabinieri vedonoo che la persona all’interno si è repentinamente rannicchiata, come per non farsi vedere.

I militari attirano l’attenzione dell’uomo, chiedendogli per quale motivo si trovi ancora in giro a quell’ora.

Appurano così che si tratta di un giovane pregiudicato originario di Terranuova Bracciolini, circostanza che rendeva ancora più anomala la sua presenza notturna nel centro di Montevarchi, inoltre l’uomo innervosendosi visibilmente, balbettando fornisce motivazioni palesemente pretestuose, stringendo con forza qualcosa nel pugno. Quindi, alla richiesta dei militari di mostrarne il contenuto, mette in bocca qualcosa, che si sarebbe rivelata poi una dose di cocaina.

A quel punto, compreso quel che stava accadendo, immediato era l’intervento dei militari, teso a recuperare lo stupefacente anche e soprattutto al fine di impedire che l’uomo, preso dal panico, lo ingerisse, con i conseguenti elevatissimi rischi per la propria salute. Il giovane, evidentemente inconsapevole della gravità del pericolo cui si stava sottoponendo, tenta di opporsi in ogni modo, dimenandosi, spintonando e scalciando, e addirittura mordendo alla mano un militare. I Carabinieri non si fanno sopraffare dalla violenta reazione, riuscendo infine ad immobilizzanoil pregiudicato e recuperano l’ involucrocon la cocaina.

L’uomo accompagnato in caserma a San Giovanni Valdarno, dove, al termine degli accertamenti di rito, vienea dichiarato in arresto per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, sanzionato per violazione della normativa anti-COVID e segnalato alla Prefettura di Arezzo quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Manifesta propositi suicidi: soccorso poi denunciato, deteneva illegalmente armi da caccia

Un uomo, residente nel comune di Loro Ciuffenna, minaccia propositi autolesionistici, perciò vengono inviati celermente, personale sanitario e un'auto della squadra volante. Al momento dell'arrivo, un settantaduenne lorese, era già stato soccorso dal 118 e le sue condizioni di salute apparivano buone ma parzialmente compromesse dall'ingestione di una dose massiccia di barbiturici. Gli agenti, nel corso dell'intervento, trovano all'interno dell'abitazione dell'uomo soccorso, alcune armi da caccia intestate al padre deceduto anni prima.

I successivi riscontri permettono di accertare che i quattro fucili erano stati trasferiti a Loro Ciuffenna senza autorizzazione e senza titolo abilitante visto che l’autore del gesto autolesionistico è gravato da un provvedimento prefettizio di diniego alla detenzione di armi e munizioni.

Le armi sono stateposte sotto sequestro ed il 72enne denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo per detenzione abusiva di armi da caccia ed inosservanza di un provvedimento dell’Autorità.

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

Golden Retriever, ruba in diretta il microfono alla giornalista meteorologa russa e scappa





Ma un i Golden Retriever di passaggio le ruba la scena: salta e strappa il microfono dalle mani della giornalista e scappa . Ma un i Golden Retriever di passaggio le ruba la scena: salta e strappa il microfono dalle mani della giornalista e scappa . Si può vedere Serezhkina correre dietro al cane mentre urla “Fermati, fermati, vieni qui!”

mentre il cane continua la sua fuga . Nadezhda viene poi vista accanto al cane che continua il suo bollettino meteorologico come meglio può, ha poi aggiunge, “nessuno è stato ferito, ma il microfono ha preso uno o due morsi, il tempo è davvero perfetto, giusto per portare a spasso i cani… ..Questo è tutto da parte mia.”

Trafficanti di droga vengono arrestati con 50 kg. di cocaina, i panetti avevano il marchio dedicato a Cristiano Ronaldo

Lunedi scorso, gli agenti e gli investigatori della DEA, hanno trovato 50 chili di cocaina all’interno di un appartamento del Queens, a New York.

C’erano 50 pacchetti di cocaina, ognuno con il marchio “CR7” in onore della stella del calcio portoghese.

Gli agenti della DEA hanno arrestato i trafficanti e hanno anche confiscato più di 200.000 dollari.

Puk Kireka ha lasciato la Mighty Mongrel Mob dopo aver trascorso 10 anni come membro della banda

Puk Kireka era uno dei membri più riconoscibili della Mighty Mongrel Mob della Nuova Zelanda, la banda composta principalmente da membri di origine Maori, molti dei quali sono stati condannati per omicidio.

I Mongrels, che si sono formati a Wellington e Hawkes Bay negli anni ’60, molti hanno tatuaggi sul viso che raccontano storie del loro passato culturale.

