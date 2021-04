Arezzo, le notizie di oggi 1 Aprile

Aggredisce la vicina di casa e la minaccia con un coltello, denunciato

I Carabinieri del Comando Compagnia di Sansepolcro hanno denunciato un uomo di origini egiziane, residente nel comune biturgense da diversi anni, per aver malmenato la propria vicina di casa a seguito di una lite per futili motivi legati a questioni condominiali.

La perdita d’acqua proveniente dall’appartamento della signora che nella notte aveva causato un parziale allagamento del vano scale, ha fatto andare su tutte le furie l’uomo che si è scagliato contro la donna, in un primo momento aggredendola verbalmente, poi colpendola con una sequenza di pugni al volto.Continua a leggere



La donna in lacrime ha quindi iniziato a urlare nella speranza che qualche condomino chiamasse i Carabinieri, il nord africano avrebbe allora estratto un coltello dalla tasca minacciandola non di non rivolgersi alle autorità. La signora è riuscita a divincolarsi e fare rientro presso il proprio appartamento, ha poi chiamato il 112, giunto sul posto nei minuti successivie identificato l'uomo che dovrà rispondere dei reati di minaccia aggravata dall'uso delle armi e lesioni personali.

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

Ecco la partita di calcio per le qualificazioni ai mondiali 2022 finita 14-0

A Chiba, in Giappone, si è giocata la partita delle qualificazioni asiatiche ai Mondiali di calcio del 2022 .

La Mongolia, nazionale semiprofessionista, è stata battuta 14-0 dal Giappone, squadra professionista in testa al suo girone di qualificazione.Continua a leggere



Il Giappone ha concluso il primo tempo sul 5-0 con il primo gol segnato da Takumi Minamino, attaccante del Liverpool in prestito al Southampton. Nella ripresa ne ha segnati altri nove, di cui due di Jun'ya Ito, attaccante del Genk, due di Yuya Osako del Werder Brema e altri due di Kyogo Furuhashi del Vissel Kobe.

In campo per il Giappone c’erano anche Maya Yoshida e Takehiro Tomiyasu, di Sampdoria e Bologna.

Per la Mongolia, che può considerarsi già eliminata, è stata invece la sesta sconfitta in sette partite disputate finora nelle qualificazioni.

Fermato automobilista ubriaco, l’etilometro non ce la fa a misurare il valore troppo alto dell’alcol

I poliziotti dell’Irlanda del Nord hanno detto che il 49enne ubriaco non sembrava curarsene affatto, dopo averlo fermato nelle prime ore di domenica a Tobermore, Londonderry.

L’automobilista, etichettato come un aspirante killer dalla polizia era così ubriaco che l’etilometro quando è stato fermato, non poteva registrare il test, nonostante il limite dello strumento sia di 220.Continua a leggere



Soltanto dopo essere stato portato alla stazione di polizia e testato di nuovo, il valore è arrivato fino a 180 mg, più di cinque volte il limite, nel Regno Unito è di 35 mg per 100 millilitri di alito. La polizia del Mid Ulster ha condiviso l'accaduto sulla pagina Facebook Hanno detto: 'Un vero senso di rabbia, abbiamo appena registrato una delle più alte letture di guidatori ubriachi mai registrate nell'Irlanda del Nord e in effetti nel Regno Unito.

‘L’etilometro non ha potuto registrare una lettura quando è stato testato in macchina perché era così alta (hanno un limite di 220).

La passeggera a bordo dell’auto scoppiava a ridere come se fosse uno scherzo e voleva sapere come sarebbe tornata a casa.

Miss russa viene decapitata dal fidanzato geloso

Il fidanzato geloso avrebbe decapitato la sua ragazza, regina di bellezza in Russia, temendo che il suo successo l’avrebbe indotta a flirtare con altri uomini.

Il cadavere mutilato di Olga Shlyamina, 33 anni, è stato trovato giovedì in una foresta innevata a Novodvinsk, nel nord-ovest della Russia.Continua a leggere



Olga Shlyamina madre di due figli non era stata più vista da quando era uscita di casa cinque giorni prima e la sua famiglia ne aveva denunciato la scomparsa.

Olga aveva recentemente vinto un concorso di bellezza locale che, secondo quanto riferito, ha fatto infuriare il fidanzato Vyacheslav perchè a suo dire avrebbe usato il titolo per essere corteggiata altri uomini.

La relazione della coppia è stata descritta come turbolenta con discussioni frequenti, dai parenti, i due si erano incontrati dopo due precedenti matrimoni falliti di Olga.