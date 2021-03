Arezzo, le notizie di oggi 21 Marzo

Incendio in via Buonconte da Montefeltro: due persone intossicate, appartamento inagibile

Vigili del Fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti questa mattina in Via Buonconte da Montefeltro ad Arezzo per incendio appartamento.

L’incendio, molto probabilmente scaturito da un incendio della canna fumaria, ha interessato la zona notte del abitazione .

Due persone, che erano nell’appartamento al momento dell’incendio, sono rimaste leggermente intossicate dal fumo e prese in cura dal 118.

L’abitazione è stata dichiarata inagibile.

Sul posto oltre i Vigili del Fuoco con due mezzi e 5 persone, personale 118

Spaccciavano vicino alle macchinette self service, arrestati in due

L'appuntamento era sempre nei pressi del locale adibito alla distribuzione h24 di snack e bibite nel quartiere San Donato, ed era ormai diventato fisso per alcuni tossicodipendenti della zona, che tra una bevanda e una merendina, si rifornivano anche di hashish da un noto pregiudicato campano, residente a poche centinaia di metri.



Così dopo alcuni servizi di discreta osservazione, gli agenti della Squadra Mobile, dopo aver accertato due cessioni di hashish, hanno arrestato V.A. 28 anni per spaccio di stupefacenti. L'attività investigativa ha permesso di accertare che l'acquirente della droga si metteva in attesa nei pressi del locale adibito alla distribuzione di merendine h24 e dopo pochi minuti, opportunatamente contattato, arrivava lo spacciatore.

Nel corso dei servizi è stato arrestato anche M.S., aretino, pregiudicato 28enne, che si era rifornito 25 grammi di hashish, un quantitativo non certo destinato all’uso personale ma finalizzato ad essere poi ulteriormente spacciato in altre zone.

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

Bevono una birra nel pub allagato

Una foto che mostra un gruppo di persone che impassibili bevono birra, mentre affondano nell’acqua, torbida è diventata virale, ma dietro c’è un triste risvolto.

Les Mitchell è al pub, Telegraph Point Club, allagato, con il fratello sua moglie, e il cane Marlee, nella città che ha lo stesso nome, sulla costa centro-settentrionale australiana.

Purtroppo hanno appena perso le loro case a causa delle inondazioni della notte, rimanendo al pub con nient’altro che i vestiti addosso.

Una dozzina di persone erano al Pub Telegraph Point, tutti ad aspettare con l'ansia di potere tornare a casa.

Ferrari da 1,95 milioni di dollari rubata in Italia nel 2003, ritrovata negli USA

A Buffalo c’è unaFerrari F50 rossa del 1996 contesa.

Dovrà decidere l’U.S. Attorney’s Office a chi appartiene.

Sono due le persone che ne rivendicano la proprietà: un italiano, che afferma che gli è stata rubata nel 2003 e un'altra persona in Florida che invece l'avrebbe acquistata online per $1,435 milioni nel settembre 2019 per la sua collezione d'auto.