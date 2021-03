Covid-19: contagi e varianti ad Arezzo e provincia, i rèport al 18 marzo

By Ufficio Stampa

Rèport delle persone positive con varianti Covid nella provincia di Arezzo

Totale 119 al 15 marzo

136 al 18 marzo Variante Inglese 49 al 15 marzo

53 al 18 marzo Variante Brasiliana 68 al 15 marzo

81 al 18 marzo Variante Sudafricana 2 al15 marzo

2 al 18 marzo

Rèport dei nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo

Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 17 Marzo 2021 alle ore 14 del 18 Marzo 2021

Il numero di nuovi casi positivi è di 195 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1457 tamponi.

Le persone positive in carico sono 2183.

Si registrano 85 guarigioni.

Una paziente positiva di 90 anni con gravi patologie pregresse e in gravissime condizioni è deceduta poche ore dopo il suo ingresso al pronto soccorso.

Comune Nuovi casi Arezzo 62 Bibbiena 13 Bucine 10 Capolona 3 Castel Focognano 1 Castelfranco Piandiscò 3 Castiglion Fibocchi 4 Castiglion Fiorentino 4 Cavriglia 3 Chiusi Della Verna 1 Civitella In Val Di Chiana 9 Cortona 8 Foiano Della Chiana 2 Laterina Pergine Valdarno 13 Loro Ciuffenna 4 Lucignano 5 Marciano Della Chiana 5 Montevarchi 4 Ortignano Raggiolo 1 Pieve Santo Stefano 2 Poppi 4 Pratovecchio-Stia 5 San Giovanni Valdarno 15 Sansepolcro 1 Subbiano 9 Terranuova Bracciolini 4

Ricoveri Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 113 TI San Donato Arezzo 21