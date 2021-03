Arezzo, le notizie di oggi 14 Marzo

Spacciatore colto in flagrante, arrestato ai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Montevarchi hanno arrestato un nigeriano 27enne, per spaccio di stupefacenti e detenzione di documenti falsi.

Determinanti sono state le segnalazioni di alcuni residenti, segnalando alla Stazione Carabinieri di Montevarchi, il costante via vai in una via adiacente la Stazione ferroviaria, soprattutto nelle ore serali e notturne. Continua a leggere

In alcune occasioni i carabinieri hanno fermato alcune persone conosciute per essere abituali consumatori di sostanze stupefacenti, pensando di poter rinvenire qualche dose, trovandoli invece in possesso di somme di denaro in contanti.Gli investigatori hanno quindi ipotizzato che si potessero trovare in zona per acquistare della droga, ed hanno deciso di continuare a monitorare l’area, con mirati servizi di osservazione.

La conferma ieri notte, infatti, una persona, già nota ai militari, riguardo a stupefacenti, si aggira con fare circospetto nei pressi di alcuni giardini pubblici della zona.

Pochi minuti, dopo viene raggiunto da un altro uomo a cui, in cambio di una somma di denaro, a consegna un piccolo involucro.

I Carabinieri hanno decidono d’intervenire, riuscendo a bloccare sia lo spacciatore che l’acquirente, trovato in possesso di un involucro contenente eroina.

La conseguente perquisizione l’abitazione dello spacciatore, porta alla scoperta di un borsello dell’uomo, con all’interno una carta d’identità apparentemente rilasciata dalle autorità italiane, ma palesemente contraffatta.

Immediatamente i Carabinieri si mettono in contatto con i colleghi di Roma, ottenendo, dopo pochi minuti, la conferma che la carta d’identità, con quel numero identificativo, non è mai stata rilasciata al giovane nigeriano.

E’ scattato così l’arresto, oltre che per spaccio di sostanze stupefacenti, anche per possesso di documenti contraffatti.

La droga e il documento falso sono stati sequestrati dai Carabinieri, in vista di essere sottoposti l’una alle previste analisi chimiche, e l’altro agli accertamenti mirati ad individuarne le origini della contraffazione.

L’acquirente della dose di eroina, un cittadino egiziano, è stato segnalato all’autorità amministrativa per l’uso personale di sostanze stupefacenti.