Arezzo, le notizie di oggi 10 Marzo

Colpito da tronco di un albero, ferito ottantenne

Un uomo di 80 anni è rimasto ferito alle gambe da un tronco d’albero mentre tagliava legna in località Piantravigne nel comune di Terranuova Bracciolini.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 112 e gli elicotteri Pegaso e dei vigili del fuoco.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Careggi.

Orafo aretino denunciato per bancarotta, recuperati dalle Fiamme Gialle circa 600mila euro

I Finanzieri della Compagnia di Arezzo hanno concluso un'attività di polizia economico finanziaria, nei confronti di un imprenditore aretino, sottoponendo a tassazione proventi illeciti per circa 600 mila euro, che aveva sottratto dalle casse della società che amministrava.



Nella primavera dello scorso anno, le Fiamme Gialle aretine, al termine di accurate indagini, hanno arrestato un imprenditore per appropriazione indebita ai danni di una società, dichiarata fallita, nel 2019, operante nel settore della produzione e della commercializzazione di oro e di bigiotteria. Alle Fiamme Gialle, infatti, non era sfuggito il tenore di vita dell'imprenditore, non giustificato dagli esigui redditi di lavoro dipendente dichiarati. Grazie ai riscontri documentali ed alle indagini finanziarie, è stato possibile rilevare che l'imprenditore attingeva sistematicamente somme dalle casse della società ovvero, più semplicemente, addebitava sul conto corrente aziendale tutte le proprie spese personali, inclusi viaggi e soggiorni con la famiglia, pranzi e cene in ristoranti, canoni di leasing, spese per l'assicurazione ed il carburante di un'autovettura di grossa cilindrata, a suo uso esclusivo. Dopo l'iter giudiziario, che ha portato all'arresto dell'imprenditore, le Fiamme Gialle hanno avviato una verifica fiscale, recuperando a tassazione circa 600.000 euro, costituenti redditi mai dichiarati al Fisco, sulla base di una specifica normativa che consente di assoggettare ad imposizione fiscale i proventi di natura illecita.

Acquista auto on line, ma va a provarla ma l’auto non c’è.

Vende alcol a minorenni, multato e locale chiuso per 15 giorni

Al malcapitato di turno viene richiesto il versamento anticipato di una somma a titolo di acconto, alcune centinaia di euro, si era anche messo d’accordo con il truffatore per andare a vedere di persona, e provare, l’auto.

Salvo poi trovarsi di fronte alla brutta sorpresa: presso l'indirizzo non c'è nessuna abitazione, ma solo un complesso di uffici dismessi, e neanche l'auto.



Il truffatore è stato trovato e denunciato dai Carabinieri di Castelnuovo dei Sabbioni. Dopo una serie di accurati accertamenti elettronici e bancari, infatti, gli investigatori dell'Arma dei Carabinieri hanno ricostruito come l'indagato – originario del nord-Italia e con alle spalle precedenti per reati analoghi – dopo aver preso contatti con la vittima di turno, fosse riuscito a convincerla ad accreditare la somma pattuita su una carta prepagata, salvo poi scomparire nel nulla, facendo perdere traccia di sé e dell'autovettura.

Una volta accertata l’identità dell’ autore, i Carabinieri hanno proceduto a deferirlo in stato di libertà. Il secondo episodio

Nei mesi scorsi, alcuni casi di intossicazione di minori dovuti all’abuso di bevande alcooliche avevano destato non poca preoccupazione.

I carabinieri di Terranuova Bracciolini hanno individuato un popolare minimarket ubicato nel centro storico, dove l’esercente era stato colto in tre diverse circostanze a vendere bottiglie di bevande alcoliche a dei minorenni, ed era stato conseguentemente deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

Il titolare del minimarket è stato sanzionato con una multa di circa 700 euro, ed è stato costretto ad abbassare le serrande per 15 giorni.

L’8 marzo le donne russe sono state invitate a vendicarsi dei fidanzati traditori



L’appello è stato fatto dal colonnello Yury Khromov, 63 anni, che ha chiesto alle donne di fare la spia per vendicarsi dei partner che le hanno tradite e che hanno schivato in passato il servizio militare: il colonnello le ha invitate a fornire la loro identità in modo che l’esercito sarebbe riusciti a convocarli.[rerad more]

Datemi l’account sui social media dei vostri ex e li arruoleremo.

Ricordatevi che un vero uomo deve prestare servizio militare».

E le segnalazioni non sono tardate ad arrivare: una donna ha immediatamente fornito l’identità del suo ex, chiedendo che venisse spedito in Antartide.[/read]

Un nuovo ecomuseo sottomarino, in Costa Azzurra

Il nuovo affascinante museo sottomarino è stato inaugurato a fine gennaio al largo della costa di Cannes con sculture di teste giganti da 10 tonnellate.

Jason deCaires Taylor è noto per la creazione di musei sottomarini che presentano affascinanti collezioni di sculture – e l’ultima a sua installazione si trova intorno all’isola di Sainte Marguerite.Continua a leggere