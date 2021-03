Arezzo, le notizie di oggi 7 Marzo

Ragazzo vola giù dalla bici a San Fabiano, trasportato a Siena con il Pegaso

Un giovane di 17 anni, poco prima delle 13, è caduto di bicicletta in località San Fabiano, zona Poggio Mendico, nel comune di Arezzo.

Sul posto sono intervenuti sia i mezzi del 112 che l’elisoccorso Pegano 1 e il giovane, che ha riportato alcuni traumi, è stato trasportato in codice giallo alle Scotte di Siena

Motociclista cade nella zona di Sant’Egidio di Cortona e riporta trauma ad una gamba

Una caduta accidentale dalla motsi è verificata attorno alle 9.30 in località Sant’Egidio Cantalena, nei pressi dei ripetitori e quindi in zona boschiva del comune di Cortona.

Protagonista un uomo di 56 anni, residente a Cortona.Continua a leggere



Oltre ai mezzi di soccorso con l’elicottero Pegaso 1, sono intervenuti i Vigili del fuoco con l’elicottero Drago; il SAST (Soccorso Alpino) con mezzi di terra e i Carabinieri di Cortona.

Il motociclista ha riportato un trauma isolato ad una gamba e, in codice giallo, è stato trasferito con Pegaso 1 al San Donato di Arezzo.

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

Tratti della foresta pluviale amazzonica rubati alle tribù indigene sono in vendita su Facebook

Un’indagine ha rivelato che appezzamenti grandi come 1.000 campi da calcio erano stati bruciati e sgomberati illegalmente in modo da poter essere utilizzati come pascolo per il bestiame e terreni agricoli, sono su Marketplace di Facebook.

Le aree sono protette e comprendono terreni riservati alle popolazioni indigene.

La più alta corte brasiliana ha ordinato un’inchiesta.Continua a leggere



Ora, la Corte suprema federale del paese chiede al governo di “adottare le misure civili e penali appropriate”. Ora, la Corte suprema federale del paese chiede al governo di “adottare le misure civili e penali appropriate”. Facebook ha detto di essere “pronto a collaborare con le autorità locali”, ma ha indicato che non avrebbe intrapreso un’azione indipendente.

L’indagine del documentario della BBC rivela che chiunque può trovare le mappe digitando gli equivalenti portoghesi di termini di ricerca come “foresta” nello strumento di ricerca di Facebook Marketplace.

Alcuni elenchi includono riprese satellitari e coordinate GPS.

Tuttavia, molti venditori ammettono apertamente di non avere un titolo fondiario, l’unico documento che dimostra la proprietà in Brasile.

Un venditore, Fabricio Guimaraes, che ha raso al suolo un pezzo di foresta pluviale ha fissato un prezzo di 25.000 sterline.

Parte la musica rap durante la messa online

Never thought I’d hear rap music at Mass!📍 Burtonport, Donegal

music by @BlackTheRipper pic.twitter.com/RIpB9hmYN0 — Patrick Devine (@podevine) March 4, 2021



Un prete irlandese ha suonato accidentalmente durante la sua messa online del mercoledì un pezzo dell’artista Black the Ripper all’inizio della sua benedizione.

Riesce solo a dire “nel nome del Padre e del figlio” prima che la musica lo sovrasti e rimbombi in chiesa.Continua a leggere



L’ “Ok, di Black the Ripper” lo interrompono ed è costretto a cercare di spegnere la il pezzo intitolato Young Prophet.

Vedendo il lato divertente,

Black the Ripper, il vero nome è Dean West, ha avuto un attacco di cuore ed è morto all’età di 32 anni l’anno scorso.

Era un noto come sostenitore della legalizzazione della cannabis nel Regno Unito. L’ “Ok, di Black the Ripper” lo interrompono ed è costretto a cercare di spegnere la il pezzo intitolato Young Prophet.Vedendo il lato divertente, la pagina Facebook della parrocchia di Kincasslagh ha condiviso una foto della copertina dell’album di Black the Ripper con la didascalia “Per favore, alzati per il nostro inno di apertura”.Black the Ripper, il vero nome è Dean West, ha avuto un attacco di cuore ed è morto all’età di 32 anni l’anno scorso.Era un noto come sostenitore della legalizzazione della cannabis nel Regno Unito.

Perchè le navi navigano in aria?

Molti inglesi sono rimasti stupiti nell’osservare navi che sembravano fluttuare a mezz’aria a causa di una rara illusione ottica.

Lo spettacolo insolito è stato visto in Cornovaglia, Devon e Aberdeenshire in pochi giorni.

Il fenomeno, noto come Fata Morgana, crea un miraggio quando il sole riscalda l’atmosfera sopra la terra o il mare, uno strato di aria calda si trova sopra uno strato di aria fredda, facendo piegare la luce della nave mentre passa attraverso le correnti d’aria.

Il fenomeno si verifica su una superficie d’acqua ed è prodotto dalla sovrapposizione di diversi strati d’aria di diverso indice di rifrazione.

Questi miraggi sono spesso visti nell’Artico.Continua a leggere



La luce colpisce un confine tra due strati dell’atmosfera che hanno temperature diverse e di conseguenza densità diverse, si piega e viaggia con un’angolazione diversa.

Il nostro cervello presume che la luce viaggi in un percorso rettilineo, quindi quando si piega, pensiamo che l’oggetto sia dove sarebbe se il percorso della luce fosse dritto.