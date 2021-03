7 pazienti e 4 operatori positivi in Medicina alla Fratta: reparto in quarantena

7 pazienti e 4 operatori positivi nella Medicina Interna dell’ospedale della Valdichiana.

Il reparto è stato chiuso e gli altri 14 pazienti negativi posti in quarantena.

Si è in attesa dei risultati del sequenziamento del tampone effettuato sul primo caso per verificare la presenza di una variante.

Domani mattina verranno effettuati i tamponi di controllo sui 14 pazienti rimasti in medicina alla Fratta e non appena saranno disponibili i risultati, verrà attivato il trasferimento progressivo dei pazienti da tenere in quarantena presso il reparto, già isolato, di Geriatria del San Donato.

In questo modo sarà costituito un unico reparto di quarantena all’interno di questo ospedale con circa 30 pazienti.

Il reparto di Medicina della Fratta verrà convertito in cure intermedie Covid con un totale di 26 posti letto. Presumibilmente, considerando i tempi di trasferimento dei pazienti ad Arezzo, la nuova area di cure intermedie Covid della Fratta sarà attivata nella giornata di venerdì.

La permanenza del reparto aggiuntivo di cure intermedie Covid in luogo della medicina interna sarà strettamente legata all’andamento epidemiologico: il reparto di medicina verrà riaperto non appena si ridurrà il bisogno di letti Covid.