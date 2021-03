L’Asl Toscana Sud Est accreditata come Centro di formazione europea per la flebologia

L’Azienda Usl Toscana Sud Est è stata accreditata dalla Uems (Unione europea dei medici specialisti) come Centro di formazione europea per i medici chirurghi nel campo della flebologia. L’importante riconoscimento è frutto di un lungo iter di valutazione, che ha considerato pienamente idoneo il livello di qualità delle cure e la capacità formativa dei centri della rete ospedaliera aziendale dedicati alla diagnosi e cura delle malattie del sistema venoso.

La rete formativa della Asl Toscana Sud Est è presente negli ospedali di Arezzo, Grosseto, Montevarchi, Cortona, Poggibonsi, Abbadia San Salvatore, in collaborazione con il centro Angiomedica Vein Clinic di Colle Val d’Elsa e l’Hesperia Hospital di Modena.

Direttore del programma di formazione è il dottor Giampaolo Sozio mentre il professor Fabrizio Mariani riveste il ruolo di Educational supervisor.

I medici abilitati al ruolo di formatori operanti all’interno della Azienda Usl Sud Est, avendo ottenuto la certificazione di Competency degree in phlebology allo European board on phlebology, sono, oltre al dottor Sozio all’ospedale di Campostaggia, i dottori Leonardo Ercolini e Giorgio Ventoruzzo all’ospedale San Donato di Arezzo, i dottori Mirko Belcastro e Filippo De Angelis all’ospedale Misericordia di Grosseto e all’ospedale di Abbadia San Salvatore, il dottor Giancarlo Mascherini all’ospedale di Montevarchi, il dottor Andrea Gaspare Gerardi all’ospedale di Cortona.

I tirocinanti a cui è rivolta la formazione europea in flebologia sono medici che abbiano già completato la propria formazione universitaria e professionale in medicina e chirurgia.

Dopo il periodo di formazione approvato dal consiglio generale Uems e dopo aver sostenuto l’esame finale, ai partecipanti sarà rilasciato il diploma europeo di Competency degree in flebologia e i diplomi europei di Competency degree nelle procedure flebologiche per la scleroterapia ecoguidata, la chirurgia venosa superficiale e le ablazioni termiche endovenose.

“Questa tipologia di offerta formativa – afferma il dottor Giampaolo Sozio – rappresenta una novità in campo nazionale poiché si basa sulla interazione in rete tra ospedali di una azienda sanitaria pubblica.

Ciò ha permesso di raggiungere, in ognuno dei centri, un’elevata qualità dei percorsi clinici e una provata capacità formativa, secondo standard rigorosi.

Ne deriva la capacità di offrire un vasto e omogeneo panorama di approcci professionali per la formazione dello specialista flebologo, sia nella sua dimensione professionale sia nell’aspetto gestionale e organizzativo, avvalendosi delle collaborazioni, lungo il percorso di perfezionamento, di strutture private e di centri clinici universitari”.

L’Uems è l’organizzazione medica con la maggiore anzianità in Europa, fondata nel 1958 dagli Ordini dei medici dei sei Paesi che costituirono la Comunità economica europea.

È un’organizzazione non governativa che rappresenta le specialità mediche e oltre 1,6 milioni di specialisti a livello europeo.

La Federazione nazionale degli Ordini dei medici nomina i rappresentati per l’Italia all’interno dell’Uems e, nel caso delle sezioni specialistiche, ha ratificato nel 2014 le candidature del professor Fabrizio Mariani e del dottor Giampaolo Sozio nella Uems multidisciplinary joint commission in phlebology, commissione nata per uniformare gli standard di formazione e di assistenza nel campo della flebologia e di livellare verso l’alto il grado di competenza e la qualità delle cure.