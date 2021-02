Emergenza Covid a Auckland, rinviate al 10 marzo le regate di Coppa America

A causa del Covid e il lockdown messo in atto da questa mattina e per una settimana, l’America’s Cup Event Ltd ha emesso una nota in cui annuncia di aver posticipato il primo fine settimana di regate, da sabato 6 e domenica 7 marzo, a cominciare da mercoledì 10 marzo.

Ma la data potrebbe anche essere rivista

Va sottolineato che più la Coppa America si sposta in avanti, più si entra nel cuore dell’estate neozelandese: potrebbero cambiare i venti, elemento determinante per le performance delle barche.

La gara prevede una finale al meglio delle 13 regate, con la vittoria assegnata a chi per primo ne vince 7.

Il Deed of Gift, la “costituzione della Coppa America”, inoltre prevede che non si possa andare oltre il primo maggio.