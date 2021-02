Arezzo, le notizie di oggi 28 Febbraio

Geriatria, continua la quarantena. Altri 4 positivi

Altri 4 pazienti di Geriatria del San Donato sono stati trasferiti nella degenza Covid.

Sale così a 7 il numero totale dei positivi nel reparto che è stato messo in quarantena.

Il primo caso era risultato una variante brasiliana e tutti gli altri tamponi sono stati inviati al laboratorio dell’azienda universitaria senese per la verifica.

I pazienti negativi in geriatria vengono sottoposti a tamponi ogni 48 ore. Non si registrano, dopo il singolo caso di un operatore socio sanitario, altri positivi tra il personale del reparto.

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

Auckland in lockdown per una settimana per un solo positivo, rinviato l’avvio della America’s Cup

La prima ministra della Nuova Zelanda, ha annunciato che Auckland, la città più grande del paese, tornerà in lockdown per sette giorni.

La decisione è stata presa dopo la scoperta di una persona positiva al coronavirus.



Le autorità sanitarie neozelandesi non sono state immediatamente in grado di stabilire come sia avvenuto il contagio: la persona positiva, spiegano, ha sviluppato i sintomi lo scorso martedì, ed era probabilmente contagiosa dalla scorsa domenica.

Tra domenica e martedì ha frequentato diversi luoghi pubblici.

Sulla base di queste informazioni, è stato annuncianto il lockdown.

Auckland nei giorni scorsi aveva subìto un lockdown di tre giorni dopo che una famiglia era risultata positiva all variante inglese del coronavirus.



Luna Rossa e il defender Team New Zealand, la data potrebbe anche essere rivista.

Gallo da combattimento uccide accidentalmente il suo proprietario

Un gallo munito di un coltello per un combattimento di galli illegale ha ucciso il suo proprietario, Satish di 45 anni, tagliandogli l’inguine, mentre cercava di scappare.

Il gallo da combattimento aveva una lama legata alla gamba pronta ad affrontare un avversario quando ha cercato di fuggire.



L’uomo che sanguinava abbondantemente è stato portato d’urgenza in un ospedale, dove è stato dichiarato morto. L’uomo che sanguinava abbondantemente è stato portato d’urgenza in un ospedale, dove è stato dichiarato morto. I combattimenti di galli sono vietati ma sono ancora comuni nelle aree rurali degli stati di Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka e Odisha, in particolare intorno alla festa indù di Sankranti.

I galli allevati in modo speciale hanno coltelli o lame d i oltre 7,50 centimetri, legati alle gambe e gli scommettitori scommettono su chi vincerà il raccapricciante combattimento.

Il volto più baciato al mondo



Al momento di esercitarsi nelle le manovre di primo soccorso per eseguire la rianimazione cardio-polmonare viene usato un manichino, con un volto che appartiene a una donna, ed è «il più baciato al mondo» per via della respirazione bocca a bocca che si esegue su di esso.