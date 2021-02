Arezzo, le notizie di oggi 27 Febbraio

Anziano, non fa ritorno a casa, ritrovato dai vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco di Arezzo e nucleo elicotteri sono intervenuti a Ciggiano (Civitella della Chiana) per la ricerca di una persona.

Un uomo di circa 90 anni è uscito di casa e non ne ha fatto ritorno .

I Vigili del Fuoco allertati dai Carabinieri sono arrivati in zona con una squadra della centrale, l’ elicottero Drago di Arezzo e personale specializzato Tas (topografia applicata al soccorso ) .

Dopo poco la persona è stata ritrovata dai Vigili del Fuoco e familiari.

Dall’elicottero è stato calato personale SAF (speleo alpino fluviale) con barella che hanno stabilizzato l’uomo poi trasportato alla vicina ambulanza, per le cure del caso .

Sul posto oltre al 118 sono intervenuti anche i carabinieri.

Ciclista 70enne investito, ferito gravemente

Investimento di un ciclista da parte di un’auto alle ore 12:28 in via Vittorio Veneto ad Arezzo.

Sul posto i mezzi del 112 con ambulanza ed automedica.

Il ciclista, un uomo di Arezzo di 70 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Donato di Arezzo.

Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale di Arezzo.

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

Una donna sudafricana si toglie il perizoma e lo usa come mascherina

La donna non identificata è stata filmata in un supermercato Pick n Pay in Sud Africa

La guardia di sicurezza le ha chiesto di usare una mascherina per il viso, altrimenti non sarebbe stata servita e avrebbe dovuto uscire.

La donna non avendo alcuna mascherina ha allungato la mano sotto il suo vestito e si è tolta il perizoma per usarlo.

Un cliente dice: “Beh, personalmente la trovo accettabile, è una maschera e francamente penso che i batteri sulle tue mutande siano inferiori a quelli sulla maschera.”

Da allora il video è diventato virale su Facebook,



I diplomatici russi dalla Corea del Nord tornano in patria su un carrello ferroviario a mano

Как заявили в МИД, дипломаты 32 часа ехали на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы и затем — километр пешком с помощью дрезины. ➡️ https://t.co/jc6KmEOxhx Видео: МИД России pic.twitter.com/K8UPWUrKev — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 25, 2021



Il 25 febbraio alcuni dipendenti dell’ambasciata russa in Corea del Nord, insieme alle loro famiglie, sono rientrati nel proprio paese in maniera insolita.

Il post in cirillico dice:Continua a leggere