Luna Rossa ha vinto le prime due regate contro Ineos

In Nuova Zelanda la barca italiana, è riuscita a ottenere due vittorie e ad avvicinarsi così alle sette necessarie per vincere il trofeo e guadagnarsi l’accesso alla Coppa America in programma a marzo contro i campioni in carica di Team New Zealand.

Nella prima regata Luna Rossa è arrivata al traguardo con 1 minuto e 52 secondi di vantaggio, mentre nella seconda il vantaggio è stato di 26 secondi.

Le prossime due regate di Prada Cup sono in programma questa notte.