Arezzo, le notizie di oggi 11 Febbraio

Furti seriali ai bar: individuato e denunciato dai Carabinieri

Approfittava della distrazione della barista per poi mettere le mani nel registratore di cassa e arraffare il bottino, per questo motivo un cinquantenne di Sansepolcro è finito nei guai.

Con numerosi precedenti alle spalle per reati contro il patrimonio, di professione operaio e con il vizio del gioco, l'uomo ha messo a segno due colpi nel giro della stessa settimana.



Frequentatore assiduo di un bar della zona, stazionava all'interno nell'attesa che la barista venisse distratta dall'arrivo di un altro cliente, poi con tutta disinvoltura andava al registratore di cassa asportandone il contenuto. La segnalazione del primo furto arriva ai Carabinieri del Comando Compagnia di Sansepolcro che avviano nelle immediatezze un'attività investigativa mirata a individuare il responsabile.

Quando avviene il secondo furto i Carabinieri, che avevano già sospetti sull’identità dell’autore del primo, si recano a casa sua ed eseguono un’accurata perquisizione personale che consente d’individuare buona parte della refurtiva. L’uomo nel commettere il reato di furto aggravato ha inoltre violato la misura di prevenzione dell’avviso verbale a cui era sottoposto e chi gli era stata raccomandata qualche mese prima, per altri episodi, su proposta del Comando Compagnia Carabinieri di Sansepolcro.

I ladri di catalizzatori sono in aumento

Dopo gli autoradio, gli airbag, i in lega, i dispositivi di navigazione anche i convertitori catalitici dell’auto sono da tempo nel mirino dei ladri.

Quando c’è un forte rumore sotto il veicolo, o la spia di controllo del motore si accende, di solito non è un difetto sulla tecnologia del veicolo, ma il catalizzatore che non c’è più.

I convertitori catalitici rubati, vengono smontati per i componenti di alta qualità contenuti nel convertitore catalitico, ottenendo platino e palladio, metalli più preziosi dell’oro, con un profitto tra 100 e 600 euro per ogni catalizzatore rubato, a volte anche di più, a seconda del modello.

E alcuni veicoli hanno due di questi convertitori catalitici installati, le Toyota Prius con sono particolarmente apprezzate , come racconta anche il New York Times

Un simile furto, può essere estremamente costoso: un nuovo catalizzatore spesso costa più di 2.000 euro e questo costo non include la manodopera dell’officina, i costi del processo di traino e altre parti eventualmente necessarie.

Per questo, i costi possono lievitare fino a 3.000 euro.

Dipinge le strisce pedonali per aiutare la moglie disabile ad attraversarla, pensionato multato e denunciato

Laurie Phillips, ha dipinto un passaggio pedonale vicino alla sua casa a Mudeford Quay, Christchurch nel Dorset dopo ripetuti tentativi di richieste al consiglio locale .

L’uomo ha acquistato della vernice bianca e ha tracciato questi rettangoli sulla strada dove, secondo lui,passano 5.000 auto al giorno.

Tuttavia, i funzionari del consiglio hanno avviato un’indagine e il signor Phillips è stato multato di 130 sterline per danni e hanno fatto rimuovere il passaggio pedonale.

Il 78enne psicoterapeuta in pensione stufatosi delle continue richieste ha dipinto sei blocchi rettangolari bianchi sulla superficie stradale per formare un passaggio pedonale improvvisato.

Ha anche dipinto un falso cartello da 10 miglia all’ora e rampe di velocità illusorie per per migliorare la sicurezza dei pedoni.

Il passagio pedonale è rimasto per quattro giorni ed è stato rispettato dalle auto che si sono fermate per far passare le persone.

Il pensionato è stato denunciato da qualcuno del consiglio alla polizia per danni criminali.

