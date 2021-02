Arezzo, le notizie di oggi 10 Febbraio

Droga a domicilio: 10 chili di erba nascosti nelle fodere dei cuscini, due arresti

Dieci chili di marijuana spediti in un pacco ad Arezzo sono stati sequestrati dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio.

Nel primo pomeriggio di ieri, in via Amendola, i militari hanno fermato un’autovettura di grossa cilindrata i cui due occupanti, 30enni romeni senza precedenti di polizia, si sono mostrati da subito estremamente nervosi.

Durante il controllo hanno tentato di distogliere l’attenzione da un pacco sigillato, con le indicazioni di spedizione che riportavano come destinatario uno dei due, all’interno del bagagliaio.Continua a leggere



I carabinieri hanno così proceduto all'apertura del plico che conteneva, ad un primo controllo, solamente alcuni cuscini foderati. Alla successiva e più approfondita ispezione, aperte le fodere dei cuscini, al loro interno sono state trovate buste sottovuoto contenenti marijuana. L'attività investigativa è proseguita con la perquisizione domiciliare nelle abitazioni dei due dove sono stati rinvenuti un'ulteriore confezione di marijuana, alcune dosi di cocaina e materiale per il taglio delle sostanze.

Complessivamente, sono stati sequestrati 10 kg di marijuana ed alcuni grammi di cocaina. Un illecito commercio di droga quindi che avrebbe potuto fruttare, sulle piazze cittadine di spaccio, oltre 80 mila euro.

L’espediente del pacco inviato tramite corriere, di fatto, avrebbe dovuto azzerare il rischio di controlli durante il tragitto fino al destinatario. In relazione al quantitativo, si ritiene che i fermati fossero i fornitori di droga di centinaia di assuntori aretini.

I due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotti, su disposizione dell’A.G., presso la Casa circondariale di Arezzo.

Raggiri on line: tre denunce

I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno inferto un ennesimo colpo a quella che è ormai diventata una piaga, le truffe online.

L’interazione a distanza, sfortunatamente, pare rendere più spregiudicati i malintenzionati, oltre che più vulnerabili le vittime.

In questi giorni sono state portate a compimento due indagini lampo da parte dei Carabinieri in servizio alla Stazione di Loro Ciuffenna e a quella di Bucine.



Nel primo episodio, si è concretizzato il tristemente "classico" modus operandi la pubblicazione di un inserto su una piattaforma digitale di vendite online, proponendo una consolle di videogiochi, a un prezzo particolarmente vantaggioso. Una volta ricevuta la manifestazione d'interesse, al malcapitato di turno è stato richiesto un pagamento anticipato, salvo poi trovarsi di fronte alla solita brutta sorpresa: la merce viene mai consegnata.

Stavolta però è andata male ai truffatori, due soggetti originari del brindisino, smascherati e deferiti all’Autorità Giudiziaria dai Carabinieri della Stazione di Loro Ciuffenna. I Carabinieri di Bucine, invece, hanno fatto luce su una truffa nata attraverso una chat, dove una donna ha conosciuto un uomo e giorno dopo giorno, ha allacciato quello che sembrava essere un rapporto di fiducia e di amicizia.

Proprio di questa fiducia e di questa amicizia, evidentemente a senso unico, l’uomo, con svariati precedenti di polizia alle spalle, ha inventato raccontandole alla donna delle disgrazie e delle sopravvenute esigenze economiche, inducendola così alla compassione.

Col passare dei mesi, i Carabinieri hanno accertato che la donna è stata indotta a consegnare al truffatore svariate migliaia di euro.

Finché, una volta realizzato di essere stata raggirata, ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri.

Anche in questo caso, gli accertamenti elettronici e bancari hanno portato all’identificazione del malfattore, ed al suo deferimento in stato di libertà alla Procura di Arezzo.

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

Non sono un gatto

Un video di un’udienza processuale statunitense tenuta in videoconferenza è diventato virale, perché uno degli avvocati partecipanti ha tenuto attivato un filtro che lo mostrava come un gatto.

“Ci sono, non sono un gatto” dice a un certo punto l’avvocato proponendo di andare avanti comunque. “Lo vedo” risponde il giudice.

A quanto pare era il computer della sua assistente, che alla fine è riuscita a togliere il filtro e far tornare tutto alla normalità.

Il giorno in cui il Parlamento andaluso non ce la faceva a smettere di ridere

La sera, del novembre 1994, coloro che parteciparono al dibattito sul bilancio nel parlamento andaluso non ce la fecero a smetterla di ridere, e quel momento periodicamente ritorna virale.

L'ultima volta è stato con un tweet della scorsa settimana.



La scintilla di quella risata è nata dall’allora segretaria del tavolo del Parlamento, Hortensia Gutiérrez del Álamo, una sessione si era prolungata in un intenso dibattito sui bilanci della comunità che andava per le lunghe, così al momento della votazione, dovette leggere per la terza volta, uno per uno, i nomi dei 109 deputati in modo che potessero comunicare il loro voto.

Tutti dovevano alzarsi per votare, la seduta era iniziata alle quattro del pomeriggio e l’orologio segnava già l’1.30 del mattino.

Dato che era tardi, Gutiérrez del Álamo, doveva chiamare velocemente e vedendo le persone che si alzavano e si sedevano rapidamente, dal suo punto di vista la situazione divenne comica così iniziò a ridere senza riuscire più a smettere, contagiando anche gli altri politici.

Il presidente della camera fu costretto a sospendere la seduta per alcuni minuti.

I disagi dei “poveri” condomini di 432 Park Avenue

Un’inchiesta del New York Times racconta come si vive davvero a 423 Park Avenue, uno degli indirizzi più ricchi del mondo.

Dopo aver raccolto le testimonianze degli ingegneri e dei residenti ne viene fuori una situazione da incubo.Continua a leggere