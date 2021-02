Arezzo, le notizie di oggi 6 Febbraio

Virus, il bollettino: + 40 nuovi casi nella provincia di Arezzo, 20 nel comune

Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 5 febbraio 2021 alle ore 14 del 6 Febbraio 2021

Il numero di nuovi casi positivi è di 40 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1040 tamponi.

Le persone positive in carico sono 913. Continua a leggere

Vaccinazioni verso la campagna di massa. Per la provincia di Arezzo la sede sarà in un padiglione di Arezzo Fiere

Stamani il Presidente della Giunta regionale, Eugenio Giani, ha annunciato tempi e modalità della nuova campagna di vaccinazione che scatterà il 14 febbraio.

Dove verranno somministrati i vaccini

Le sedi dove verrà somministrato il vaccino saranno di 3 dimensioni: maxi, meso e mini.

Le quantita indicate sono la potenzialità massima.Continua a leggere

Vaccinazione domiciliare con vaccino Pfizer o Moderna per gli ultra 80enni Gli ultra80enni non dovranno fare nulla se non attendere la telefonata del loro medico di medicina generale e dare il consenso alla vaccinazione. Questa sarà l’unica modalità con la quale potranno vaccinarsi. Ogni medico di medicina generale ha a disposizione una piattaforma che gli consente di “vedere” tutti i suoi assistiti con età superiore a 80 anni. Qui prenota il suo assistito su un’agenda che riporta una data certa e il numero di dosi di 6 o multiplo se Pfizer o 11 o multiplo se Moderna. Quando l’agenda sarà completa, scatterà automaticamente la richiesta alla farmacia ospedaliera che da quel momento scongela la fiala corrispondente all’agenda e la invia alla farmacia territoriale dove il medico la ritirerà insieme al solvente e alle siringhe. Le vaccinazioni potranno essere eseguite nell’ambulatorio del medico oppure a domicilio dell’anziano qualora il medico stesso ne ravveda la necessità.

Le sedi “meso”, una per ogni ex zona distretto potranno fare fino a 400 vaccinazioni Astra Zeneca al giorno e potranno avere 5 postazioni con altrettanti infermieri o assistenti sanitari, 2 medici, 2 amministrativi.

Le sedi “maxi” potranno somministrare fino a 800 vaccini Astra Zeneca al giorno e potranno lavorare 7 giorni su 7 con 10 postazioni con altrettanti infermieri o assistenti sanitari, tre medici, tre amministrativi , 5 operatori sociosanitari. Per la provincia di Arezzo la sede sarà in un padiglione di Arezzo Fiere.

Serie di truffe, indagini e denunce dei carabinieri

Purtroppo ancora una volta, nonostante l’ampia comunicazione circa i rischi relativi alle truffe online sia ai danni degli acquirenti che ai danni dei venditori – da ultimo è stato dedicato uno spazio proprio ai Carabinieri della Compagnia di Bibbiena da “Mi Manda Rai Tre” , purtroppo la Stazione di Bibbiena ha appena concluso due nuove indagini in materia, denunciando in totale tre persone per due distinte truffe, proprio ai danni di un acquirente e di un venditore.Continua a leggere

Nel primo caso, una donna casentinese aveva pensato finalmente di poter stringere tra le proprie braccia un cucciolo di barboncino e per questo aveva deciso di affidarsi ad un noto sito di compravendita online.Trovato l’annuncio confacente al suo desiderio si rivolge ad una donna, la quale convince la malcapitata a versarle l’importo per il cucciolo in anticipo, una somma di Euro 880,00.Poi l’amara sorpresa: il cucciolo non arriverà mai più.

A conclusione indagini, i Carabinieri della Stazione di Bibbiena denunciano una 48enne di origine napoletana che già in passato si era resa protagonista di simili episodi, con la medesima tecnica.

In generale, quando si tratta di cuccioli, animali, si consiglia sempre di riporre la massima attenzione.

Anche quando gli animali vengono consegnati, spesso sono vittime di maltrattamenti e di una conduzione dello svezzamento non ottimale, nonché sottoposti a lunghissimi viaggi specie dai paesi dell’Est.

Nel secondo caso, sempre i Carabinieri della Stazione di Bibbiena, si sono occupati ancora una volta di truffe al venditore.

Una donna del luogo aveva messo in vendita on line un sanificatore per ambienti.

Dopo poco viene approcciata da due uomini, falsi acquirenti, che si dimostravano interessati all’annuncio e proponevano un pagamento “veloce al Bancomat”.

Come più volte ricordato si tratta di una truffa!

Infatti, puntualmente, i truffatori conducono la vittima fino ad uno sportello Bancomat di Poste Italiane.

Convincono la donna ad entrare nell’area ricariche e dopo aver fornito il proprio numero di carta, la inducono a pensare che da quella carta avrebbe prelevato la somma per il pagamento del bene.

Di fatto, la donna effettua due ricariche, per la somma di poco meno di 1.500,00 Euro proprio sulle carte dei truffatori.

Questa modalità di pagamento non esiste: i truffatori forniscono il numero di carta ricaricabile non per pagare ma di fatto per essere pagati.

Truffa del pacco in giacenza, denunciati due stranieri

Due cittadini nigeriani sono stati denunciati da parte dei Carabinieri del Comando Stazione di Pieve santo Stefano per truffa aggravata e continuata in concorso.

I due stranieri avevano messo in atto un singolare e creativo raggiro: contattando una signora hanno finto di essere titolari di una ditta di spedizioni, comunicandole la presenza di un pacco in giacenza presso un loro deposito logistico da diversi anni.

Invitata poi a versare in quattro distinte operazioni la somma complessiva di 11.500 euro, necessari a risarcire del danno la ditta di spedizioni.

La signora ha prima effettuato i versamenti e ha poi confidato ai Carabinieri della locale Stazione ciò che era accaduto.

Insospettiti i militari hanno avviato le opportune verifiche, smascherando i malviventi che sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.