Arezzo, le notizie di oggi 24 gennaio

Virus, il bollettino: + 46 nuovi casi nella provincia di Arezzo, 16 nel comune

Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 23 Gennaio 2021 alle ore 14 del 24 Gennaio 2021

Il numero di nuovi casi positivi è di 46 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 727 tamponi.



Le persone positive in carico sono 919.

Si registrano 14 guarigioni. Le persone positive in carico sono 919.Si registrano 14 guarigioni. Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo Comune Nuovi casi Arezzo 16 Bibbiena 7 Capolona 8 Caprese Michelangelo 1 Castelfranco Piandiscò 2 Cortona 3 Loro Ciuffenna 2 Monte San Savino 2 Montevarchi 1 Pratovecchio-Stia 1 San Giovanni Valdarno 1 Subbiano 1 Terranuova Bracciolini 1 Ricoveri Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 61 TI San Donato Arezzo 13 Degenza Covid Misericordia Grosseto 21 TI Misericordia Grosseto 5 Ulteriori informazioni Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 727 Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 919 Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 671 Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 2422 Guariti Provincia di Arezzo 14

Oggi nel capoluogo e nella frazione di Corsalone.

Freddo e pioggia non hanno rallentato l’operazione “Territori sicuri” a Chiusi della Verna.

Due punti di riferimento per i 360 cittadini che si erano prenotati: uno nel capoluogo e l'altro nella frazione a valle, Corsalone, dove nel piazzale antistante le scuole è stato organizzato un drive through per il tampone antigenico rapido che sarà poi processato in laboratorio.



nuovi casi – ha sottolineato Evaristo Giglio, Direttore della Zona distretto aretina, Casentino e Valtiberina. A Chiusi abbiamo registrato un’adesione allo screening che ha indubbiamente risentito sia della forte componente della popolazione anziana sia della “geografia” di questo comune che ha un territorio molto ampio con una popolazione distribuita in piccoli nuclei”.

I primi risultati, quelli dei tamponi effettuati stamani con la collaborazione delle associazioni di volontariato e dei medici di medicina generale, saranno disponibili nel tardo pomeriggio di oggi.. Gli altri nella mattina di domani.



La possibilità di pre-aderire è rivolta anche a coloro che non hanno potuto farlo in occasione della finestra aperta tra il 15 e il 18 dicembre 2020, se appartenenti alle categorie indicate. La possibilità di pre-aderire è rivolta anche a coloro che non hanno potuto farlo in occasione della finestra aperta tra il 15 e il 18 dicembre 2020, se appartenenti alle categorie indicate. La riapertura delle pre-adesioni, ovvero le manifestazioni di interesse rispetto alla volontà di vaccinarsi per gli aventi diritto in questa fase, è finalizzata a garantire la miglior organizzazione possibile.

Ciò anche al fine di gestire nel modo più efficace le prossime riaperture delle prenotazioni per la somministrazione delle prime dosi, in relazione alla progressiva disponibilità di vaccini.

Scritto da Maria Antonietta Cruciata, sabato 23 gennaio 2021 alle 12:10Vaccino anti-Covid: si chiudono lunedì 25 gennaio, alle ore 12, le pre-adesioni della fase 1 per tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari delle strutture pubbliche e private accreditate, per il personale delle Rsa e per tutti gli altri professionisti sanitari, anche privati, operanti in Toscana.

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”



A Bali flessioni per chi non indossa le mascherine

Tourists in Bali forced to do push-ups – the punishment for not wearing a face mask pic.twitter.com/7BqUBmC1Wl — Tourism Review (@Tourism_Review) January 21, 2021



I turisti sorpresi senza mascherine sull’isola indonesiana di Bali sono costrette a fare flessioni.

Video circolati sui social questa settimana mostrano persone costrette dagli agenti ad effettuare l'esercizio.



In molti pagano una multa di 100.000 rupie (7 dollari), ma altri non avendo denaro, sono stati costretti a fare gli esercizi ginnici.

Chi non indossava la mascherina ha dovuto fare fino a 50 flessioni, quelli che la indossavano in modo sbagliato 15.

L’isola è chiusa ai turisti stranieri, ma ospita molti residenti dall’estero.

Gli stranieri che vivono altrove in Indonesia possono ancora visitarla.

Nella riserva naturale del monte Fanjing



Considerato uno tra i tempi buddisti più remoti del mondo nonche' un sito sacro il Monte Fanjing o Fanjingshan.



Si trova nella catena montuosa Wuling nella provincia sud-occidentale di Guizhou, Cina.

Nominata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO lo scorso anno, la catena montuosa ospita anche un’area protetta, una riserva naturale e una serie di templi buddisti, che sono sicuramente una delle principali attrazioni della zona.

il Fanjingshan, o riserva naturale del monte Fanjing, è alto 2.572 metri, i cinesi lo chiamano il bodhimanda (o “luogo di illuminazione“) del Maitreya Buddha,dove si ergono numerosi templi antichi alcuni dei quali distrutti.

Nella Nuova Cima dorata, “Red Clouds Golden Summit“, a 2336 metri sopra al livello del mare, ci sono due tempi: il Tempio di Buddha e il Tempio Maitreya, collegati da un ponte di pietra, vi si arriva attraverso una lunga scalinata di circa 9000 scalini.

La Polonia elimina pubblicità invasive nei centri storici

La città portuale polacca di Danzica (insieme ad altre città, compresa Varsavia) sta vincendo la lotta contro le pubblicità caotiche.

Ed è tutto grazie alle versioni locali e nazionali del Landscape Protection Act.

Già da centinaia di edifici sono state rimosse le pubblicità e mostrano le loro facciate orgogliose e senza vincoli.