Arezzo, le notizie di oggi 22 gennaio

Falso medico vendeva braccialetti in ospedale

La Polizia ha identificato e sanzionato un cittadino pakistano, residente a Noto, in Sicilia, ma trovato a Pescara nonostante il divieto di spostamento tra regioni che, spacciandosi per medico, si era introdotto in alcuni reparti dell'Ospedale Civile per vendere in forma ambulante braccialetti e altri oggetti.



Da alcuni giorni, l’uomo si aggirava per l’ospedale e, qualificandosi falsamente come medico, chiedeva di poter parlare con il primario del reparto dove, di volta in volta, si introduceva.

Il personale sanitario che lo aveva notato, insospettitosi, ha allertato il personale del Posto Fisso di Polizia che, prontamente intervenuto insieme alla Squadra amministrativa della Questura, ha accertato che recentemente l'uomo, anche in provincia di Arezzo, aveva adottato la stessa condotta.

Virus, il bollettino: + 44 nuovi casi nella provincia di Arezzo, 5 nel comune

Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 21 Gennaio 2021 alle ore 14 del 22 Gennaio 2021

Il numero di nuovi casi positivi è di 44 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 914 tamponi.

Le persone positive in carico sono 900.



Si registrano 17 guarigioni e nessun decesso. Si registrano 17 guarigioni e nessun decesso. Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo Comune Nuovi casi Arezzo 5 Bibbiena 9 Bucine 2 Capolona 1 Castelfranco Piandiscò 1 Castiglion Fiorentino 1 Cavriglia 1 Civitella In Val Di Chiana 1 Cortona 5 Foiano Della Chiana 4 Monte San Savino 2 Montevarchi 3 Poppi 3 San Giovanni Valdarno 2 Sansepolcro 4 Ricoveri Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 61 TI San Donato Arezzo 12 Ulteriori informazioni Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 914 Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 900 Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 651 Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 2278 Guariti Provincia di Arezzo 17

Operata in una clinica aretina dopo sette mesi di coma muore, due medici indagati

Era stata operata nel giugno scorso in una clinica di Arezzo, per un’ artrosi lombare ma qualcosa non ha funzionato, la signora è entrata in coma e non si è più ripresa.

La donna, cinquantenne, è morta a Roma lo scorso 15 gennaio, dopo che da Arezzo era stata trasferita all'Umberto I di Roma, dove è deceduta.



La Procura della Repubblica di Arezzo ha aperto un’inchiesta sul decesso, ha acquisito le cartelle cliniche e disposto l’autopsia per tutti gli accertamenti del caso.

Gli indagati sono un anestesista e un chirurgo, di Arezzo e di Roma.

Scontro frontale e tamponamento, sulla Sr71, tre i feriti

Incidente sulla strada del Casentino, all’altezza della frazione di Santa Mama stamani poco dopo le 10.

Quattro i mezzi coinvolti: prima uno scontro frontale tra camion e furgone e quindi il tamponamento di due auto.



Sono tre le persone rimaste ferite: 3 uomini, rispettivamente di 26, 29 e 65 anni due trasportate all’ospedale di Arezzo e una all’ospedale di Bibbiena.

Tutti in codice giallo.



LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

E’ il centenario della donna segata

La prima rappresentazione pubblica del trucco è stata realizzata dal mago britannico P. T. Selbit nel gennaio 1921 al teatro Finsbury Park Empire di Londra.

Selbit tagliò una cassa di legno mentre una donna era distesa all’interno.

La sega manuale è stata sostituita negli anni anche da una sega a motore.

Maghi di tutto il mondo si riuniranno online questo fine settimana per celebrare il centenario di quella performance storica.

L’organizzazione londinese Magic Circle ospiterà le celebrazioni con un evento live in streaming su Facebook dalle 18:00 di domenica prossima.

Banane con cocaina, finite per sbaglio nei negozi di alimentari

In Canada circa 21 pacchetti di cocaina nascosti nelle spedizioni di banane sono finiti nei negozi in seguito ad un errore da parte dei trafficanti di droga.

Il proprietario del negozio a Kelowna, un paesino nella provincia canadese della British Columbia, ha chiamato la polizia dopo aver trovato i pacchetti di droga, all'interno del carico di banane che aveva acquistato ed era pronto a vendere.



Come racconta il quotidiano britannico Independent, secondo gli investigatori la cocaina proveniva dalla Colombia ed era finita a Kelowna a seguito di un affare fallito nel campo della droga.

Nei pacchetti c’era un chilo di cocaina, circa 800mila dosi.

La pizza è il cibo da asporto più popolare al mondo

In Gran Bretagna, Usa e Australia è il cibo cinese, che la fa da padrone mentre in Russia il kebab take-away.

I dati sulla cucina da asporto nelle ricerca di Google, la pizza è al primo posto in 44 paesi, tra cui anche l'India e la Germania, mentre il cibo cinese è il secondo, arrivando al primo posto in 29 paesi.