Arezzo, le notizie di oggi: 7 Gennaio

Virus, il bollettino: + 41 nuovi casi nella provincia di Arezzo, 14 nel comune



Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 6 Gennaio 2021 alle ore 14 del 7 Gennaio 2021

Il numero di nuovi casi positivi è di 41 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 351 tamponi.

Le persone positive in carico sono 774.Continua a leggere

Allarme per un 51enne scomparso da casa. Trovato dopo le ricerche

I Vigili del Fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti questa mattina alle 4.40 per una ricerca a persona in località Ricasoli Montevarchi, a supporto dei Carabinieri con un posto di comando avanzato e Tas

(topografia applicata al soccorso ).

Sono successivamente intervenute alla ricerca, oltre alle squadre dei Vigili del fuoco anche squadre cinofile, Droni, Polizia Municipale e volontari della protezione civile.Continua a leggere



La persona scomparsa, un uomo di 51 anni, è stata ritrovata nella tarda mattinata dalla Polizia Municipale e i Carabinieri di Montevarchi in località Moncioni.

Vaccini, secondo arrivo e siamo a quasi 5.000 dosi

Domani esaurite quelle del primo arrivo e via a quelle del secondo

Vaccini avanti tutta.

Stamani al San Donato sono arrivate altre 2.400 dosi per la provincia di Arezzo.

“E’ la stessa quantità del primo arrivo – ricorda il Direttore generale della Asl Tse, Antonio D’Urso.

Il ritmo è quello giusto: oggi terminiamo il primo arrivo e domani inizieremo il secondo.

Esauriamo le dotazioni: abbiamo già superato il 90% delle disponibilità.Continua a leggere

L’Asl Tse conta di esaurire le ulteriori 2.400 dosi in una settimana. “Attendiamo le decisioni a livello nazionale per la disponibilità di vaccini di altre case farmaceutiche. Noi siamo in grado di fare i vaccini di cui disponiamo. In caso di arrivi più consistenti, siamo pronti ad organizzarci per rendere quanto più rapida possibile la campagna vaccinale”

Roberto Bardelli: “Lfi: procedere… con prudenza”

Nell’ultimo Consiglio Comunale è stata correttamente ritirata la pratica sul futuro di Lfi, azienda pubblica di trasporto su ferro.

Sono ancora troppi i punti non chiari o che comunque meritano attenzione e riflessione. Purtroppo, come spesso accade, si parla di privatizzazione ma in realtà si prefigura il passaggio da un monopolio a un altro.Continua a leggere

Alessandro Casi: parcheggio Consapevole prorogato fino alla fine dell’anno scolastico

Prorogato fino al 15 giugno 2021 il progetto Parcheggio Consapevole che prevede la gratuità della sosta al Mecenate, al Baldaccio e nell’area della ex Cadorna.

Beneficiari sono gli utenti che accompagnano i figli a scuola e che entrano e successivamente escono tra le 7,45 e le 8,30 e tra le 13 e le 13,45 al Mecenate e al Baldaccio, tra le 13 e le 13,45 e tra le 16,35 e le 17,20 e, solo il sabato, tra le 12 e le 12,45 alla ex Cadorna.

Continua a leggere

Ma non ci sono solo questi parcheggi:la possibilità per chi espone un apposito contrassegno, rilasciato dagli istituti scolastici, di parcheggiare gratuitamente, sempre in fasce orarie specifiche (8-8,30, 13-13,30 e 16-16,30) in via Monte Cervino per i genitori degli studenti della scuola Montebianco, in Piazza Sant’Andrea, via Trento e Trieste, via Sansovino, via Signorelli e nel tratto di via Guadagnoli compreso fra via Crispi e via Garibaldi per i genitori degli studenti della scuola Pio Borri, in via Pietro Aretino per i genitori degli alunni che frequentano le scuole parificate ivi presenti, in via Rismondo e via Guelfa per i genitori degli alunni frequentanti la IV Novembre, in via Campo di Marte per i genitori degli studenti della scuola primaria Masaccio.

Per quanto riguarda i genitori degli studenti del liceo scientifico, il Parcheggio Consapevole viene contemplato in via Marco Perennio nella fascia oraria 13-13,45.

“Veniamo incontro – ha sottolineato l’assessore Alessandro Casi – a un’esigenza precisa, che è quella di agevolare l’accompagnamento a scuola dei figli ma allo stesso tempo di combattere il fenomeno, purtroppo diffuso presso gli istituti scolastici, della sosta irregolare fuori dagli appositi spazi regolamentati.

Spingiamo forte, per usare una metafora a automobilistica, sul pedale della sensibilizzazione perché il rispetto delle norme del codice della strada è fondamentale per avere una città migliore”.